Le coppie nominate qui sopra ripercorreranno le strade in cui hanno camminato Alessandro Magno, Marco Polo, Gengis Khan e Tamerlano. L’avventura inizierà dalla Cappadocia e attraverseranno Istanbul, la “Sublime porta”, per poi raggiungere la folgorante Samarcanda lungo la Via della Seta.

Durante questo splendido percorso scopriranno e vedranno i tesori nascosti della misteriosa Petra fino ad arrivare alla futuristica Dubai.

Tra le varie novità della nuova stagione ci sarà un cambiamento, ovvero che le coppie no si muoveranno più solo in autostop ma anche con altri mezzi, come il dromedario, treni, barche ecc..