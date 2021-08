Palermo: donna di 30 anni trovata a terra, in casa, attorno al collo un filo elettrico

È successo a Palermo, nel mercato storico della Vucciria: una donna di 30 anni è stata trovata in casa sua, con un filo elettrico attorno al collo.

Una terribile tragedia si è consumata nella notte tra lunedì 9 e martedì 10 agosto a Palermo, in via Coltellieri nel mercato storico della Vucciria. Una donna, 33 anni, è stata trovata priva di vita nel suo appartamento. Il corpo della ragazza, trovato dal compagno che ha immediatamente chiamato i soccorsi, aveva al collo un filo elettrico di una ciabatta multiprese.

Il compagno della donna, 39 anni, è uscito la sera di lunedì 9, per poi tornare a casa verso le 2:00 di notte di martedì 10. Purtroppo al suo rientro ha trovato una scena agghiacciante: la sua compagna stesa a terra, esanime e con al collo attorcigliato un filo elettrico. Sul corpo della vittima nessun altro segno di violenza, a detta del medico legale dopo un primo esame esterno avvenuto all’interno dell’abitazione. I carabinieri, intervenuti sul luogo, hanno subito avviato le indagini. Una delle ipotesi è quella di suicidio, soprattutto dal momento che in casa è stato trovato un biglietto scritto dalla donna.

Quest’ipotesi è però ancora da verificare, gli inquirenti sono infatti dubbiosi, certi che il cavo elettrico attorno al corpo della 33enne sia troppo corto per essere stato utilizzato dalla donna per impiccarsi. È stata disposta un’autopsia sul cadavere, per avere risposte per quanto riguarda la dinamica esatta della tragedia. Preso in analisi anche il biglietto ritrovato nell’appartamento, su cui stanno facendo accertamenti calligrafici.

