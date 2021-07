Attrice, personaggio televisivo, ex naufraga de L’Isola dei Famosi, ecco Vera Gemma in uno scatto di fine anni ’80. La riconoscete? Diversissima.

Vera Gemma in uno scatto di tanti anni fa

Tra le protagoniste più apprezzate, e chiacchierate, della scorsa edizione de L’Isola dei Famosi. Nel reality di Canale 5 si è contraddista per caparbietà e tenacia, conquistando il grande pubblico. Stiamo parlando di Vera Gemma. Ma com’era la showgirl all’inizio della sua carriera, quando sedeva al fianco di suo papà, l’amatissimo attore Giuliano Gemma? Qui possiamo vederla in uno scatto risalente alla fine degli anni ’80. L’attrice era diversissima e tanto è bastato, negli anni, affinché in molti la accusassero di essere ricorsa a dei ritocchi estetici. Accuse sempre respinte dalla diretta interessata, che ha spiegato, in un più di un’occasione, di aver mantenuto i suoi caratteristici tratti orientali. L’ex naufraga è nata dal matrimonio tra l’attore Giuliano Gemma e la prima moglie, Natalia Roberta.

In un’intervista rilasciata qualche tempi fa, l’attrice ha parlato delle accuse sui presunti ritocchi estetici. Ha spiegato: “Ma anche se fossi rifatta, non saranno cavoli miei? Tutta questa grinta, che le persone hanno nel condannare la mia chirurgia plastica, non potrebbero metterla per cose ben più utili per l’umanità?”.

Carriera di Vera Gemma

La carriera di Vera Gemma sul grande schermo inizia da piccola. All’età di appena 8 anni, infatti, recita nel film Il grande attacco, al fianco di papà Giuliano. Vive la sua adolescenza tra Parigi e Los Angeles. Qui si stabilisce per diversi anni, facendo diversi lavori, tra i quali la spogliarellista. Tornata in Italia, decide di inseguire il suo grande sogno, la recitazione. Ottiene diverse parti in pellicole di successo, come La sindrome di Stendhal e Il Cartario, di Dario Argento. Lavora anche nelle pellicole, Ovosodo, di Paolo Virzì e Scarlett Diva, di Asia Argento.

In seguito, recita anche sul piccolo schermo in diverse fiction, come Linda e il Brigadiere e Le ragazze di Piazza di Spagna. Vera Gemma è anche un’autrice. Ha pubblicato due libri: Le bambine cattive diventano cieche e Latin Lover. Nel 2019 ha partecipato al reality di Rai Due, Pechino Express, in coppia con Asia Argento. L’anno successivo, invece, ha partecipato in qualità di giurato al programma condotto da Costantino Della Gherardesca, Resta a casa e vinci.