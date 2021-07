Nella soap Una Vita è la dark lady Genoveva Salmeron, protagonisti degli intrighi ad Acacias. Ma avete mai l’attrice che interpreta la perfida consorte di Felipe fuori dal set? Bellissima e totalmente lontana dal suo personaggio più celebre.

L’attrice Clara Garrido di Una Vita

Lei è certamente una delle protagoniste dell’amata soap spagnola Una Vita, in onda su Canale 5. Tutti gli intrighi e le trame oscure di Acacias passano dalle sue mani, tanto da meritarsi il titolo di dark lady. Con i suoi diabolici piani tiene sotto scacco suo marito, l’avvocato Felipe, mentre ha ordito contro molti dei personaggi della soap. Ma conoscete l’attrice che interpreta il temuto personaggio? Si tratta di Clara Garrido, divenuta molto nota in Spagna. Amante dell’arte e della fotografia, Garrido ha iniziato a studiare recitazione sin da giovanissima. Si laurea in Comunicazione Audiovisiva presso la sua Madrid, perfezionando i suoi studi presso il prestigioso Teatro di Juan Carlos Corazza.

Clara Garrido esordisce sul piccolo schermo nel 2003, giovanissima, con un ruolo nella popolare fiction spagnola Il Principe – Un amore impossibile. In seguito, viene scelta per il ruolo di Genoveva Salmeron nella già popolarissima soap Acacias 38, trasmessa in Italia con il titolo Una Vita. Garrido approda in questa grande produzione nel 2018 e diviene in breve tempo il fulcro della narrazione della soap. Sarà lei ad ordire alcune delle più grandi trame.

La differenza con il personaggio

In diverse interviste, l’attrice ha sottolineato la differenza di carattere che ha con il suo personaggio. Clara Garrido ha raccontato di essere uno spirito ribelle, decisa e una persona decisamente solare, oltre che sensibile. Molto lontano, insomma, dal personaggio di Genoveva.

L’attrice ha recitato in altre soap iberiche, in ruoli totalmente diversi. Ma è certamente nei panni della spietata dark lady che ha acquisito popolarità, anche fuori dalla Spagna. Ha raccontato infatti: “Come attrice sono cresciuta e sto continuando a crescere moltissimo. E poi sono molto felice di far parte di una grande e bella famiglia come quella di Una Vita”. Non si conosce molto della sua vita privata ma, a quanto si apprende dai gossip spagnoli, l’attrice è felicemente fidanzata.