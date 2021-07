Beppe Grillo sta mettendo in affitto la sua villa a Bibbona, luogo importante per la sua carriera politica. Ma l’affitto della proprietà non è proprio a buon mercato.

Il leader del Movimento Cinque Stelle Beppe Grillo entra prepotentemente sul mercato immobiliare per l’estate con la sua famosa villa a Bibbona, una colossale struttura a poca distanza dal mare situata in Toscana, in provincia di Livorno. L’abitazione del leader pentastellato – che ha una lunga tradizione politica – con otto stanze, sedici posti letto, sette bagni, piscina, cinque ettari di giardini, non si fa senz’altro mancare nulla. La struttura, conosciuta come Villa Corallina, è stata però molto importante per la carriera politica di Grillo che nella villa ha spesso organizzato gli incontri con l’ex Presidente del Consiglio Giuseppe Conte: nemmeno a farlo a posta, il politico si trova proprio nel comune in questo momento per assistere ad un discorso del premier Giuseppe Conte sul suo futuro politico e su quello del M5S.

Ma chi volesse passare un’estate particolare nella villa di Grillo dovrebbe avere un portafoglio molto fornito: infatti, il prezzo per l’affitto di Villa Corallina per una notte – si legge sul sito Emma Villas che gestisce il prestito della proprietà – espone un cartellino del prezzo davvero elevato. Con gli anni il prezzo è piano piano calato. Solo nel 2013 servivano 14mila euro, scesi fino ai 12750 attuali. I prezzi durante l’estate andranno a salire: nella parte centrale di agosto servono 16mila euro a settimana. Check in e check out avvengono al sabato.

Prezzi sicuramente irraggiungibile per la maggior parte dei turisti che quest’estate – approfittando della fine delle misure di distanziamento sociale – sceglieranno la Toscana come meta delle proprie vacanze estive. Grillo non ha motivato in alcun modo la sua decisione improvvisa di affittare la proprietà: forse si tratta di una mossa per guadagnare durante l’estate – come farebbe un qualunque privato con una casa da affittare – o forse semplicemente il leader pentastellato non ha più bisogno dell’abitazione riservata agli incontri con il politico Dem ora che Giuseppe Conte non è più il Premier, in attesa di capire se in futuro ci sarà ancora un rapporto di alleanza con l’ex Presidente.