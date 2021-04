Dopo il tweet di Alessandro Gassmann, dove ha ammesso di aver denunciato i vicini per una festa privata che non rispettava le norme anti Covid-19, l’attore ha ricevuto tante critiche, tra cui quella di Rita Dalla Chiesa: ecco che cosa ha detto la conduttrice.

… sai quelle cose di condominio quando senti in casa del tuo vicino ,inequivocabilmente il frastuono di un party con decine di ragazzi?… hai due possibilità: chiamare la polizia e rovinarti i rapporti con il vicino, ignorare e sopportare, scendere e suonare… — Alessandro Gassmann 🌳 (@GassmanGassmann) April 10, 2021

Dopo il tweet di Alessandro Gassmann, dove ha ammesso di aver denunciato i vicini per una festa privata che non rispettava le norme anti Covid-19, l’attore ha ricevuto tante critiche, tra cui quella di Rita Dalla Chiesa. La conduttrice tv infatti ha duramente attaccato Gassmann a Pomeriggio 5 dicendo: “Le delazione è una delle cose che mi fa più schifo in assoluto. Mi dà veramente fastidio“. Ha aggiunto che l’attore poteva provare a dialogare con i suoi vicini di casa prima di passare alla denuncia. Un atteggiamento che ha definito simile a quello della spia che lei non avrebbe mai potuto fare. “È una cosa che non potrei mai fare” ha dichiarato Rita Dalla Chiesa nel salotto pomeridiano della D’Urso.

Ma non è stata l’unica che nel mondo dello spettacolo ha criticato il comportamento di Gassmann: il cantante Enrico Ruggeri ha deciso di commentare l’accaduto con un tweet riferito a Gassmann: “Grande attore e regista… con un po’ di nostalgia per i tempi andati della Germania Est…“. Parole che sono state retwittato da molti utenti in rete.

Il caso Gassmann: l’attore attaccato sui social

La pandemia da Covid-19 ha cambiato le vite degli abitanti del mondo intero da più di un anno ormai e sta lentamente portando tutti all’esasperazione. É una sottile ed invisibile guerra di “tutti contro tutti” che tante volte si svolge anche a suon di dibattiti e denunce sui social, dove gli utenti spesso si sentono liberi di dire tutto ciò che pensano, talvolta anche oltrepassando i limiti.

Così è successo ad Alessandro Gassmann che qualche giorno fa ha raccontato su Twitter passo dopo passo una vicenda di cui è stato protagonista. Una festa di ragazzini in un appartamento del suo stesso condominio: che fare? Denunciare l’assembramento o girarsi dall’altra parte, facendo finta che non stia accadendo nulla? Questo è stato il dubbio di Gassmann che, dopo averlo espresso apertamente anche ai propri followers su Twitter, ha deciso infine di chiamare le Forze dell’Ordine. E da questo momento si è scatenata la polemica. In tantissimi gli utenti che lo hanno criticato e insultato, ma c’è anche chi è arrivato persino a minacciarlo, tanto da far ammettere l’attore di essere preoccupato per la moglie, molto spaventata.