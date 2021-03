L’insegnante di Amici, Veronica Peparini oltre ad essere stata sposata con un grandissimo ballerino è anche mamma di due ragazzi: Daniele e Olivia

Chi segue Amici di Maria De Filippi di sicuro conosce Veronica Peparini. La donna per chi non lo sapesse oltre ad essere insegnante nella scuola più famosa d’ Italia, è una ballerina e coreografa di profilo internazionale. Nata a Roma il 25 febbraio 1971, Veronica ha compiuto da poco 50 anni. Sorella del coreografo Giuliano Peparini, ha iniziato a studiare ballo all’età di 11 anni nella scuola di Renato Greco, uno dei personaggi più autorevoli della danza moderna italiana, fino a perfezionarsi all’estero. Negli ultimi anni è finita al centro del gossip per la sua storia d’amore con l’ex allievo Andreas Muller, ma pochi sanno che è stata sposata e ha due figli.

Chi c’era nella vita di Veronica Peparini prima di Andreas?

Veronica Peparini ha ben 50 anni. Per la ballerina l’età è solo un numero che sfoggia con molta eleganza e magnificamente i suoi 168 centimetri di altezza per 57 chili di peso. Il suo fisico infatti è da urlo e possiamo dire che non ha nulla da invidiare nemmeno ad una ventenne. Da circa due anni ha una relazione con Andrea Muller, ex allievo di Amici e diventato poi ballerino professionista.

La loro storia è finita al centro di numerose critiche per via della grande differenza di età: lei 50 lui 26. Pochi sanno che prima di conoscere il giovane ragazzo, l’insegnante coreografa è stata sposata con un altro grande ballerino dalla quale ha avuto anche due figli.

Olivia e Daniele Prilli: i figli

Grazie al suo studio e al proprio talento, Veronica Peparini può vantare collaborazioni con artisti di fama internazionale e proprio nell’ambito lavorativo che ha conosciuto anche quello che è diventato il padre dei suoi figli, Olivia e Daniele.

Veronica e Fabrizio Prolli, ballerino e suo ex marito, si sono lasciati per “colpa” di Andrea Muller. La ballerina avrebbe perso la testa per il suo allievo ad Amici. La coppia ha reso ufficiale la loro relazione a metà 2019, con un bacio sui social, e ora sono più innamorati che mai.