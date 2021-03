Lorella Cuccarini, avete mai visto la figlia Chiara? È identica a Lei (FOTO)

Una fanpage mostra la figlia di Lorella Cuccarini, Chiara Capitta, in tanti subito hanno notato la strepitosa somiglianza con sua madre

Dopo il tanto chiacchierato addio di Lorella Cuccarini a La Vita in Diretta, per la ballerina è subito arrivata la grande proposta da parte di Maria De Filippi. La conduttrice l’ha invitata ad Amici ed ora infatti la vediamo seduta nella scuola con il ruolo da insegnante. La sua carriera risale agli anni ottanta, accanto al grande Pippo Baudo nel programma “Fantastico”. E proprio in quel programma che la professionista capitolina ha conosciuto il suo attuale marito dalla quale ha avuto ben quattro figli.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Capitta (@chiara_capitta)

Lorella Cuccarini e il legame con Silvio Capitta

Lorella Cuccarini ha raggiunto la popolarità grazie a Fantastico. Nel varietà di Rai Uno, l’ex conduttrice de La vita in Diretta ha conosciuto Silvio Capitta, suo marito. I due si sono innamorati fin dal primo istante e da allora non si sono più lasciati. Un matrimonio lungo quasi vent’anni e consolidato dalla nascita di quattro bambini.

In un’intervista rilasciata non molto tempo fa al Magazine Vanity Fair Italia, l’attuale professoressa di Amici ha confessato che negli anni dovuto superare molte difficoltà, proprio come accade in tutte le famiglie.

“La mia famiglia è tutt’altro che perfetta. E non è perfetto neppure il mio matrimonio. Come tutte le coppie, anche io e Silvio, abbiamo avuto i nostri momenti difficili, ma li abbiamo superati perché ci amiamo moltissimo. E lo abbiamo fatto anche per i nostri figli”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Capitta (@chiara_capitta)

Chi è Chiara Capitta?

Nella stessa intervista, Lorella Cuccarini ha parlato anche della figlia Chiara Capitta gemella di Giorgio. La giovane oggi ha vent’anni ed è molto simile alla madre. L’unica cosa che le differenzia sono i capelli ramati e la passione per il calcio.

Chiara è difensore centrale ed è stata convocata nella Roma calcio femminile. Una passione che ha avuto sin da piccola al punto che già a sei anni giocava contro squadre maschili.