Cecilia Patriotti superlativa: l’outfit è illegale, follower senza parole

Cecilia Capriotti irresistibile: la modella ed attrice ha mostrato un outfit pazzesco al GF Vip che ha scatenato le fantasie dei follower

La modella ed attrice ha fatto impazzire i follower di Instagram con una foto che non è passata inosservata. La 44enne di Ascoli Piceno ha postato una serie di foto che hanno lasciato i follower senza parole. Uno in particolare ha scatenato la passione della ex gieffina, che nella casa del Grande Fratello Vip si aspettava un percorso diverso. Purtroppo in poche settimane non è riuscita a convincere il pubblico sulle sue qualità. Che non sono solo fisiche, ma anche caratteriali. Uscita dal gioco ha trovato la passione dei suoi fan ad attenderla, che ne hanno esaltato la perfezione fisica e le curve abbondanti. Che non lasciano indifferenti i suoi estimatori. Che soprattutto sui social crescono sempre di più in numero. Insomma, anche se per lei il GF Vip non ha rappresentato quello che si aspettava, si può dire che per lei le cose non vanno affatto male.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cecilia Capriotti (@ceciliacapriottichic)

Cecilia Capriotti infatti è molto attiva sui social. La sua carriera artistica è partita dalla partecipazione a Miss Italia fino alla presenza a L’Isola dei Famosi e a Ballando con le Stelle. Ma oggi è soprattutto sul web che riesce a far impazzire i suoi fan con degli scatti che lasciano senza parole. In uno di questi, quello della presenza al GF Vip nella diretta settimanale del lunedì, è apparsa in un outfit da capogiro. Il vestito aderente ha mostrato dettagli bollenti che vi mostriamo con la foto pubblicata di seguito e che ha raccolto una pioggia di like e commenti da parte dei follower. Che non hanno resistito nemmeno stavolta alla tentazione di mostrare tutto il loro affetto nei suoi confronti. Ennesima dimostrazione della popolarità raggiunta in questi anni. Post che come al solito lasciamo commentare a voi.