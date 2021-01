Sgarbi, le solite insinuazioni. E per gli hotel compare la scritta: “Gay benvenuti”

Nel tentativo di apparire gay friendly, alcune strutture ricettive sono state accusate di discriminazione nei confronti degli omosessuali. Intanto non si fermano le tensioni a Palazzo Chigi e a farne le spese potrebbe essere il portavoce di Giuseppe Conte: Rocco Casalino.

Pesanti insinuazioni sulla figura di Giuseppe Conte e del suo portavoce Rocco Casalino. L’ingegnere ed ex concorrente del Grande Fratello potrebbe essere la vittima sacrificale del Conte Ter. Matteo Renzi qualche mese fa non si era fatto remore ad asserire che il destino dell’Italia non lo decidono Conte e Casalino “chiusi di notte in uno stanzino di Palazzo Chigi” e ora , per assicurare il suo appoggio all’avvocato di Foggia, potrebbe chiedere non più solo il Mes ma anche la testa di Casalino. Figura, del resto, attaccata su più fronti. A lui si era imputata la finta letterina inviata via mail al Premier poco prima di Natale nella quale un bambino – un certo Tommaso Z. – chiedeva a Conte di fare un’autocertificazione a Babbo Natale. Sempre a Casalino si è attribuita l’idea del meme comparso sulla pagina ufficiale di Conte nel quale si invitava ad eliminare Matteo Renzi. E, infine, ancora una volta l’ingegnere Casalino sarebbe reo di aver suggerito all’avvocato del popolo di registrare e diffondere sui social un video di commiato prima di andare al Quirinale per dimettersi.

Chi, non da ora, ma da tempo fa allusioni intorno alla figura di Conte è l’onorevole Vittorio Sgarbi. Recentemente non si è trattenuto dal dire che il Presidente del Consiglio sa solo scegliere la pochette, mentre per il resto – riferendosi alla gestione della pandemia di Covid – meriterebbe di essere torturato. Non così pesanti ma sempre molto pungenti le recciatine che il critico dell’Arte rivolgeva all’avvocato di Palazzo Chigi qualche tempo fa. Nel corso di un’ospitata alla trasmissione Stasera Italia su Rete 4, Sgarbi, seppur con toni ironici e non urlati, è partito all’attacco: “Il Governo è pieno di criptochecche, una catena che parte proprio da Conte”. E poi nel corso, invece, di una puntata dell’Aria che Tira su La7, ha puntualizzato: “Non dico che Conte sia gay come tutta quella lobby lì che c’è al Governo – Di Maio, Bonafede, Spadafora – che sono dei criptogay, dei femminei. Conte è come l’Indifferente di Vattau, uno che si compiace di esistere. La natura profonda di Conte è quella di essere fatuo“.

E ore un certo tipo di discriminazioni nei confronti della comunità LGBT sembra aver preso piede anche sui siti internet di alcuni hotel trentini dove ha fatto capolino scritta “Gay benvenuti“. L’iniziativa era volta a segnalare un atteggiamento di apertura verso la comunità omosessuale e, probabilmente, anche ad avere un ritorno in termini di clienti. Tuttavia – ha subito fatto notare il consigliere provinciale del PD Luca Zeni – sui siti di queste strutture non compare l’etichetta “gay friendly” ma “gay benvenuti”, dicitura solitamente utilizzata per gli animali, per i cani soprattutto. Ora la dicitura è stata rimossa da tutti i siti. A queste discriminazioni e insinuazioni – volute o commesse per errore – bisogna aggiungere che, come ha spiegato qualche giorno fa l’avvocato Cathy La Torre, le dimissioni di Conte comporteranno un ulteriore slittamento dell’approvazione da parte del Senato della legge Zan sull’omotransfobia. In pratica se Conte andrà a casa, milioni di omosessuali resteranno senza tutele.