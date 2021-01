Una donna di 23 anni è deceduta in seguito ad un tremendo incidente con l’auto, mentre la giovane cercava di pagare il parcheggio a tempo.

Un incidente incredibile quanto tragico quello che è costato la vita a Victoria Strauss, la giovane deceduta mentre cercava di pagare il parcheggio per la sua vettura con la carta di credito, forse dopo una svista che le è risultata fatale. La giovane, 23 anni, studentessa presso il college Ohio State University, viveva a Columbus, una località dello stesso stato in cui frequentava l’università: è stata proprio la polizia a spiegare in un tweet sul profilo del dipartimento di sicurezza a raccontare la dinamica che gli agenti hanno ricostruito in seguito ai rilievi e alle indagini effettuate sul luogo della tragedia, uno dei tanti parcheggio a pagamento locali.

Victoria Strauss era seduta in auto da sola e stava cercando di raggiungere la macchinetta che eroga i ticket per il posteggio con il braccio, tenendo la carta di credito tra le dita: l’oggetto è però caduto a terra e la ragazza – probabilmente soprappensiero – ha compiuto una svista fatale, sporgendosi con la testa dal mezzo per recuperare il tesserino. A quel punto – raccontano gli agenti del dipartimento dell’Ohio – Victoria avrebbe inavvertitamente pigiato l’acceleratore dell’auto che è balzata in avanti, schiacciandole la testa tra la macchinetta e lo sportello del veicolo. Non c’è stato niente da fare per la giovane, nemmeno i soccorritori hanno potuto fare altro che constatare il decesso e liberare il corpo della 23enne dalla trappola mortale. Una tragedia che lascia sgomento il college che la ragazza frequentava con ottimi risultati da tempo. Una tragedia simile – la cui dinamica non è mai stata chiarita del tutto – era costata la vita ad una madre inglese, precipitata dal terrazzo forse proprio per un momento di distrazione mentre stava fumando in balcone.