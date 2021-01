Roma, ragazza attraversa la banchina: investita dal treno nella Metro A

Una ragazza di 26 anni a Roma è stata investita da un treno della Metro A mentre attraversava i binari. I testimoni l’hanno vista scendere dalla banchina ed essere colpita.

I tanti passeggeri che aspettavano la Metro A di Roma sono in stato di shock dopo che una ragazza è stata investita e ferita in modo gravissimo da un convoglio che procedeva lungo i binari. L’episodio – che ricorda un caso simile occorso tempo fa alla fermata di un treno – si è consumato ieri sera, attorno alle ore 20:30 alla fermata in zona Arco di Travertino: una ragazza di 26 anni è improvvisamente scesa dalla banchina dei treni dove le persone attendevano l’arrivo del mezzo pubblico per rincasare da lavoro o per portare avanti le faccende quotidiane. La giovane ha tentato di attraversare il binario ma proprio in quel momento, il convoglio della metro è sopraggiunto e l’ha investita in pieno.

Inutili i tentativi disperati del macchinista di arrestare il veicolo che ormai procedeva a velocità sostenuta verso la fermata: l’uomo ha visto troppo tardi la giovane e l’ha travolta, colpendola in pieno. La 26enne – una ragazza di origini italiane – è stata soccorsa prima da un medico che si trovava sulla banchina e successivamente dagli uomini del 118 chiamati sul posto dai testimoni ed è ora ricoverata in ospedale in condizioni estremamente gravi: secondo i dottori, ha ricevuto le ferite peggiori alle gambe. Gli investigatori stanno cercando di capire cosa possa aver spinto la ragazza a compiere un gesto così pericoloso che poteva realmente costarle la vita: nessuna ipotesi è ancora esclusa ma – stando agli inquirenti – difficilmente si tratterebbe di un tentativo di suicidio. I testimoni infatti hanno raccontato che la ragazza sembrava proprio voler attraversare i binari: forse, la 26enne si è resa conto di aver sbagliato la direzione della fermata ed ha provato a rimediare in modo molto pericoloso piuttosto che facendo il giro della stazione per arrivare dall’altro capo della banchina. Il servizio della Metro A è rimasto sospeso per due ore.