Le nuove norme dettate dall’Autorità Bancaria Europea impongono lo stop ai pagamenti automatici in caso di mancanza della disponibilità necessaria sui conti correnti dei clienti. Una stretta che porta con sé diverse rischiose conseguenze.

Novità importanti in vista per i titolari di conti correnti. Da gennaio le regole per la gestione dei conti in rosso cambieranno in maniera significativa, per le imprese e per le famiglie, per quel che riguarda gli addebiti automatici: questa procedura non sarà più consentita nel caso in cui i clienti non risultino in possesso della liquidità necessaria sui propri depositi bancari.

Il rischio concreto è che i titolari di un conto rimasto privo di liquidità possano andare incontro ad un improvviso stop al pagamento di utenze, stipendi e dei contributi previdenziali o delle rate di un finanziamento. A portare a questa sgradita novità è l’entrata in vigore delle nuove norme dettate dall’Autorità Bancaria Europea – Eba – che prevedono, tra le altre cose, l’obbligo per la banca di segnalare il cliente alla centrale rischio e di classificare la sua esposizione come “crediti malati” nel caso in cui questo faccia registrare per almeno tre mesi mancati pagamenti superiori ai 100 euro.

Una stretta severissima – a tutela degli istituti di credito – che, secondo il Centro Studi di Unimpresa farà sì che sin da gennaio chiunque abbia il conto corrente scoperto corra il rischio di figurare immediatamente come moroso nei confronti di numerosi soggetti: le finanziarie che hanno elargito prestiti, l’Inps che segue il pagamento dei contributi previdenziali, i dipendenti, o le aziende di fornitura di servizi come energia, gas, acqua, telefonia.