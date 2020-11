Bianca Guaccero ha pubblicato una foto su Instagram che ha messo in risalto la sua bellezza, ma anche un dettaglio che non è sfuggito ai fan

Uno scatto pubblicato su Instagram dal set della fiction “Il medico della mala” ha scatenato i follower che hanno potuto apprezzare la sua bellezza. La conduttrice di “Detto Fatto” ha un grandissimo seguito in televisione, ma anche sui social i follower apprezzano le sue qualità fisiche che la fanno apparire tra le conduttrici più apprezzate. Adesso la bellezza pugliese si ritrova a girare anche alcune scene della fiction, che viene girata tra Bari e Monopoli. Il doppio impegno non le crea problemi, anzi, con grande passione riesce a portare avanti entrambe le situazioni senza troppo stress. Aggiornando sui social i suoi ammiratori che non perdono occasione per dimostrare il loro gradimento nei suoi confronti a suon di like e commenti. Un vero successo anche per l’ultimo post pubblicato che è stato molto apprezzato dai suoi follower, che stravedono per lei.

Bianca Guaccero ormai è una delle conduttrici più apprezzate della televisione, con i suoi programmi che restano seguiti. Ma come detto è su Instagram che la bellezza pugliese riesce ad avere un grandissimo seguito, sia per le sue apparizioni in televisione che sui set, sia nelle vicende di vita privata. Dall’ultimo post che ha pubblicato è stato forte l’apprezzamento dei follower che non hanno resistito di fronte alla sua bellezza che fa impazzire i suoi ammiratori. Non è una novità per lei che riesce ad avere come detto ormai da anni, anche per le sue doti fisiche. Possiamo dire che oggettivamente parliamo di una bella donna che riesce ad attirare l’attenzione ad ogni sua uscita. Nel post dal set è emersa anche la scollatura che si è notata dal top dal selfie in primo piano. Uno scatto che abbiamo riproposto sotto, lasciando a voi i commenti.