Diletta Leotta fa perdere la testa ai follower: “Chi ama, crede nell’impossibile”

Diletta Leotta ha pubblicato delle Instagram Stories per pubblicizzare il suo libro, ma i fan si sono scatenati davanti alla sua sensualità

La bellezza siciliana è da qualche settimana al centro dell’attenzione del gossip a seguito dei tanti sviluppi che si sono susseguiti in breve tempo in merito alla sua situazione sentimentale. Il rapporto con il pugile Daniele Scardina sembrava essersi interrotto definitivamente in estate. Con i due che avevano preso strade diverse e vacanze separate. I follower di Instagram avevano comunque potuto continuare ad ammirarla in tutto il suo splendore grazie ai tanti post che non ha smesso mai di pubblicare, e che hanno esaltato le sue qualità fisiche che spesso fanno perdere la testa ai suoi follower. Ma nelle ultime ore qualcosa di inaspettato è accaduto. Ed è stata la diretta interessata a confermarlo con post ed Instagram Stories che si sono susseguite. Al centro dell’attenzione, come sempre, le sue curve bollenti ed una bellezza che fa perdere la testa a tutti i fan.

Diletta Leotta conferma su Instagram il suo essere di nuovo single. Ma poi ci ripensa?

Diletta Leotta ha pubblicato una serie di post e di Instagram Stories che hanno fatto perdere la testa ai suoi ammiratori del web. Bellissima e sensuale come sempre, possiamo dire che con lei si parla oggettivamente di una delle donne più apprezzate e cliccate. Un personaggio pubblico che riesce a scatenare l’entusiasmo del pubblico ad ogni sua apparizione. Al centro del gossip da settimane, ha scatenato i fan con delle dichiarazioni su Instagram che sembravano aver sancito la nuova rottura con Daniele Scardina. Festeggiando la “festa dei single” l’11 novembre scorso, ha di fatto confermato a tutti la sua nuova posizione personale a pochi giorni tra l’altro dal riavvicinamento con “King Toretto”, notizia che aveva reso felici i fan della coppia. A questo punto la rottura, non si sa per quale motivo, è arrivata ed è stata confermata dalla diretta interessata.

Il post delle ultime ore della giornalista siciliana sembra mettere di nuovo tutto in discussione

Ma con la bellezza siciliana negli ultimi periodi non si possono avere delle certezze sulla sua situazione sentimentale. Infatti la giornalista ha prima pubblicizzato il suo nuovo libro “scegli di sorridere” con delle Instagram Stories, mostrandosi in tutto il suo splendore e bellezza e con delle curve da capogiro che non sono passare inosservate. Poi sempre su Instagram ha postato una foto che all’apparenza ha avuto lo stesso scopo, ossia di pubblicizzare il suo lavoro editoriale. Ma leggendo tra le righe dello scatto si potrebbero trovare nuovi elementi nella sua situazione sentimentale. “Chi ama, crede nell’impossibile” ha scritto. In tanti ci hanno letto un messaggio verso Daniele Scardina, magari un tentativo nuovo di riappacificazione. E voi, che ne pensate di queste nuove affermazioni della bellezza siciliana?