Coronavirus, Francesco Totti mostra la sua quarantena: ai fan non sfugge un dettaglio

Coronavirus che impone la quarantena anche a Francesco Totti. L’ex capitano della Roma ha lanciato un messaggio su Instagram ai suoi fan

L’ex capitano della Roma sta trascorrendo un periodo tutt’altro che facile, con quest’emergenza che l’ha scosso in modo particolare. Il suo contagio e quello della sua famiglia ha costretto tutti, anche la moglie Ilary Blasi ed i figli, ad una quarantena inattesa. Ma l’episodio più grave è stato quello del contagio dei suoi genitori, prima quello della mamma e poi del papà. Con la scomparsa di papà Enzo, una ferita ancora aperta per l’ex campione della Roma e della Nazionale. Proprio in questi momenti di sconforto Francesco Totti ha mostrato tutto l’attaccamento per la sua famiglia, con un lungo messaggio di addio al padre, a pochi giorni dal suo contagio. Totti ha trascorso insieme alla sua famiglia questi giorni di isolamento per positività al Coronavirus, per fortuna sia lui che la moglie ed il resto della famiglia non riportano situazioni difficili o gravi. Si attende per tutti il tampone negativo per arrivare alla fine di una permanenza forzata in casa. Anche se incombono nuovamente lockdown e zone rosse per tutti. Poco fa Totti, dal suo profilo Instagram, ha voluto dare un messaggio ai suoi follower. Per mostrare come sta andando avanti la sua quarantena. La foto con un cappellino rosso ed una maglietta bianca in una giornata di sole ha evidenziato la voglia di tornare a vivere. E di avere una normalità che purtroppo manca a tutti da mesi. Tanti i follower che hanno chiesto a Totti sulle sue condizioni di salute. Il messaggio ricorrente è stato “Come stai capitano” o “Come stai campione”. Un dettaglio del cappellino ha insospettito i tifosi della Roma che per ovvi motivi sono legatissimi al loro idolo anche dopo la fine della carriera agonistica. “Quello sembra lo stemma della Juventus, non fare scherzi” hanno scritto centinaia di tifosi giallorossi. In affetti una certa somiglianza con il logo dei bianconeri c’è. E voi, cosa ne pensate? Si tratta davvero dello stemma della Juventus?