Barbara D’Urso ad Alfonso Signorini: “Lascia il Grande Fratello perchè è mio”. Ma è davvero guerra tra i due presentatori per ottenere il programma di canale 5? Molti utenti sul web infatti si sono domandati se davvero dietro quelle parole non ci fosse un minimo di verità celata dallo scherzo. Ecco cosa è successo.

Barbara D’Urso telefona al Grande Fratello

Durante la puntata del Grande Fratello Vip di lunedì 2 novembre, c’è stata una telefonata inaspettata per il pubblico da casa e soprattutto per i concorrenti del reality. In diretta infatti è arrivata la chiamata di Barbara D’Urso. La conduttrice, complice di Alfonso, si è prestata a fare uno scherzo a Patrizia De Blanck riguardo la sua “presunta relazione” con Alvaro, il falegname. Barbarella con l’aiuto del suo staff ha registrato una finta interista nel suo studio, al finto spasimante della contessa. Il video è stato poi mostrato in casa ai concorrenti e a Patrizia, che ha però nuovamente smentito questa passata relazione con il falegname romano.

Proprio in quel momento è intervenuta la D’Urso facendo finta di essere risentita del fatto che la contessa avesse messo in discussione la veridicità degli ospiti della trasmissione “Live, non è la D’Urso”. “Sono un po’ innervosita da questa cosa, quando si parla delle mie trasmissioni non transigo. Io penso che forse perché lui fa il falegname fai finta di non ricordare questa storia. Non voglio che tu ti permetta di pensare che io ho preso in giro il pubblico, prendendo uno che dice una bugia“, queste le parole di Barbara che hanno gelato i concorrenti in casa, ignari dello sketch.

Dopo qualche minuto però, è stata la stessa presentatrice a mettere fine allo scherzo, chiudendo la telefonata con una risata e con una frase che ha fatto insospettire davvero il publico del reality. Barbara ha infatti concluso la telefonata rivolgendosi a Signorini e dicendo: “A questo punto voglio dire una cosa ad Alfonso. Scusami Alfonso, visto che ci sei ne approfitto per dirti pubblicamente di lasciare il mio camerino. Lascia il Grande Fratello perché quello è mio“.

Ecco il motivo della frecciatina

Molti utenti del web si sono chiesti se davvero dietro quell’ironia e quella battuta non ci fosse un fondo di verità. Come si sa infatti, Barbara avrebbe dovuto rinunciare alla versione Nip del reality show che è slittato al 2021, per lasciare spazio alla quinta edizione presentata da Signorini. Saranno questi i motivi della frecciatina? Lo scherzo si è poi concluso con un saluto caloroso da parte di entrambi i presentatori.