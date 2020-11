Marco Baldini è diventato papà: a dare la notizia è stato proprio lo speaker radiofonico che, il 1 novembre, ha pubblicato sul suo profilo Instagram la foto del suo primogenito Leonardo.

Marco Baldini: papà a 61 anni

Marco Baldini è diventato papà a 61 anni. A ufficializzare la notizia della nascita del suo primogenito Leonardo, è stato proprio il conduttore tramite una foto su Instagram. Baldini infatti, il 1 novembre, ha pubblicato sui suoi profili social una diapositiva della manina del suo primogenito appena nato. Lo scatto di Leonardo è stato accompagnato la una didascalia molto dolce e commovente, che citava dei versi di una canzone: “Niente di proibito, tu sei benvenuto al mondo. È come una giostra la mente, tu sei padrone di tutto e di niente. Gigante. Leonardo (Leo) Baldini“. Così Marco Baldini ha voluto presentare il suo piccolo Leo a tutti i suoi fan che hanno accolto la notizia con grande gioia ed affetto, commentando la foto con parole piene di amore.

Una nascita che molti dei suoi followers stavano aspettando dato che Baldini aveva svelato la gravidanza della compagna proprio il giorno del suo 61esimo compleanno. L’amore per Aurora, la compagna di ventisette anni più giovane a cui è legato da ben quattro anni, era nato dopo un incontro fortuito in un bar. In quel periodo Baldini per era impegnato ad affrontare una crisi matrimoniale e una separazione. Senza aspettarsi nulla però, il conduttore ha ritrovato l’amore con Aurore e ora stanno costruendo una famiglia. “Questo è il regalo più bello che mi ha fatto Aurora”, aveva commentato Marco Baldini, pubblicando uno scatto in cui baciava il pancione della compagna.

Una nuova vita per Marco Baldini

Una nuova vita sta iniziando per lo speaker radiofonico: dopo l’arrivo del suo primo figlio a 61 anni, ora è pronto a voltare pagina e dimenticare alcuni periodi difficili della sua vita. In particolare Baldini ha deciso di chiudere un brutto capitolo della sua vita segnato dalla ludopatia che l’ha portato a perdere moti affetti a lui vicini. “Non perdevo soldi, ma cose più importanti come la famiglia, gli amici e il lavoro – aveva raccontato tempo fa a Vieni da Me -. Ho perso l’opportunità di avere un figlio, non sarebbe neanche finito il mio matrimonio. Gli affetti sono le cose più importanti, ho perso per strada tanti amici”.