La Contessa De Blanck ha lanciato una bomba su Amedeo Goria, ex marito di Maria Teresa Ruta, la Contessa sostiene che lui, 40 anni fa, ci abbia provato con lei.

All’interno della casa del Gf Vip, durante una cena, la Ruta stava raccontando degli aneddoti sulla Contessa insieme a Guenda, Stefania e Tommaso e proprio in questo momento la Ruta, rivolgendosi a sua figlia Guenda, si è ricordata della confessione che la Contessa le aveva fatto privatamente: “la contessa ha tirato fuori una storia, ha detto che tuo papà 40 anni fa ci ha provato con lei” e Guenda sconvolta risponde “ma a mio padre non gli piacevano le giovani? e Maria Teresa dice sorridento “si le ventenni”.

LA DE BLANCK CONFESSA A MARIA TERESA RUTA DEL FLIRT CON IL SUO EX MARITO

Qualche giorno fa la Contessa parlando con Maria Tersa Ruta, ha fatto una rivelazione inaspettata e sconvolgente su Amedeo Goria, ex marito della Ruta e padre di Guenda.

Patrizia De Black ha detto su Goria “io lo conosco, ci ha provato con me, voleva portarmi a casa sua, eravamo seduti vicini durante una cena. Ma chi se lo fila. Poverino molto simpatico, ma non c’era trippa per gatti” e aggiunge “Non so se all’epoca era ancora sposato con te o se già vi eravate separati”.

Patrizia afferma anche di aver raccontato a una sua cara amica questo episodio, l’amica le ha detto “hai fatto male ti sei persa molto”, proprio in questo istante interviene la Orlando che conferma “Si dice che lui sia molto bravo a letto”, tutti i presenti all’affermazione sulle doti fisiche di Goria, si sono lasciati andare con una grossa risata.

IL CONFRONTO TRA PATRIZIA DE BLANCK E AMEDEO GORIA

Come ben sappiamo il Gf può essere malefico nei confronti dei concorrenti e di certo non si è fatto prendere impreparato di fronte alle dichiarazione della De Blanck, proprio per questa confessione, ieri sera, durante la puntata in prima serata, hanno organizzato un confronto diretto tra la Contessa e l’ex marito della Ruta.

Amedeo Goria, da dietro un vetro per mantenere le distanze di sicurezza, ha confermato la versione di Patrizia De Blanck “La Contessa è ancor una bella donna, anni fa era ancora più seducente, quindi non escludo di averci in qualche modo provato, poi lei era molto simpatica”.

A mettere il dito nella piaga è stata l’opinionista Antonella Elia, che ha confessato di conoscere Goria grazie a un soprannome che gli hanno dato per le sue abilità fisiche “Io so che Amedeo ha un soprannome pazzesco: l’idrante” , Durante questo momento, Maria Teresa imbarazzata, sentendo le parole dell’ Elia, si è tappata le orecchie per non sentire.