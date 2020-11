Gigi Proietti è ricoverato in condizioni gravissime, a Roma. La patologia dell’attore non sarebbe un caso di Coronavirus, sostengono fonti mediche.

Alla vigilia dell’ottantesimo compleanno di Gigi Proietti, arriva una notizia destinata a lasciare il segno. A darla in anteprima è Il Tempo. Il quotidiano romano rende noto che l’attore sarebbe ricoverato in terapia intensiva in una clinica a Roma. Secondo quanto riportato, non si tratterebbe di un caso di contagio da Covid-19. Proietti avrebbe avuto dei problemi cardiaci. Le sue condizioni sarebbero comunque gravissime.

In passato, l’attore ha fatto i conti con problemi cardiaci. Nel 2010, infatti, il quotidiano Il Tempo diffuse la notizia del ricovero dell’attore presso l’ospedale San Pietro di Roma a seguito di una tachicardia. Anche in quel caso, le condizioni di Gigi Proietti apparvero serie. Tuttavia, con la sua grande forza e caparbietà, era riuscito ad affrontare e superare quei problemi di salute rapidamente. Solo una manciata di giorni dopo, infatti, era tornato alla sua vita e all’amata arte della recitazione.