Carlos Corona torna sui suoi passi: “tutte cavolate, non stavo bene”

Il figlio di Fabrizio Corona e Nina Moric racconta una verità diversa sul padre e si ritratta.

È una ex coppia piena di problemi e sembra che anche il 18enne Carlos non sfugga a questo destino. Parliamo di Fabrizio Corona e Nina Moric, e del loro figlio Carlos Maria Corona, che è tornato di recente sui suoi passi per spiegare il perché della litigata furibonda con il padre. Litigio che coinvolgeva anche la madre, la modella Ninca Moric. Il giovane si è ritrattato postando un video sul suo profilo Instagram . Così sarebbero andate le cose in realtà, stando a quanto affermato dal 18enne, che dice di aver capito, dopo tutto quello che è successo, che sono “tutte cavolate”. Carlos ammette: “ho sbagliato io, perché in quel momento non ero al meglio. Ma è giusto, almeno c’è un errore e lo vedo”. Ed è giusto, prosegue Carlos, non ripeterlo più. Il giovane, in fondo, non desidera altro che vedere la famiglia felice: “Quello che voglio è che la mia famiglia stia bene, che mia madre e mio padre stiano bene. Non solo la mia famiglia italiana, ma anche quella croata. I litigi fanno riflettere e devono essere costruttivi”. Le parole di Carlos fanno capire come il giovane abbia introiettato una importante lezione di vita, anche per non ripetere gli errori che sono stati commessi intorno a lui.

Carlos si è riferito nello specifico a un racconto che ha fatto settimane fa, in cui denunciava, nel corso di una videochiamata, delle violenze subìte da parte del padre. Il quale, stando a quella dichiarazione del figlio, diceva una bugia a proposito di essere positivo al nuovo coronavirus. “Vorrei essere sincero su tutto questo – aveva affermato allora il ragazzo – mi sento una schifezza. Mio padre non ha il coronavirus, è tutta una strumentalizzazione per andare contro mia madre, che io amo da morire”. Carlos aveva poi aggiunto: “Mi verrebbe da prendere e ammazzare tutti ma non lo faccio, devo solo continuare e andare avanti, sono sotto cura di farmaci dallo psichiatra”. La madre su questo gli aveva chiesto se era il padre a fargli assumere i farmaci e il giovane aveva detto di sì, per “paura della verità”, perché sarebbe “un falso e un bugiardo”. E ha detto anche che il padre lo picchiava. Oggi Carlos sembra voler ritrattare e finire con i litigi di famiglia. Il ragazzo è apparso comunque con uno sguardo spento e ha preoccupato i fan, che gli hanno detto “Hai bisogno di aiuto, sei un bravo ragazzo. Puoi ancora recuperare”.