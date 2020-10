Nella nuova puntata dello show domenicale, la Marchesa D’Aragona ha fatto una dichiarazione che ha fatto infuriare la conduttrice partenopea.

Il salotto di Live-Non è la d’Urso ha visto Barbara d’Urso andare su tutte le furie. Nella nuova puntata dello show, andato in onda domenica 25, la Marchesa D’Aragona ha fatto una dichiarazione che ha fatto scatenare la rabbia della conduttrice partenopea. La notizia di D’Aragona? Ha detto di aver preso degli accordi con alcuni redattori, esigendo anche che fossero rispettati. Un vero attacco alla d’Urso? Carmelita non si fa certo comandare dalla ex gieffina, di cui si discute anche la vera discendenza. Infatti la Marchese D’Aragona si è professata nobile per molto tempo. Ma da quanto emerge dalle indiscrezioni, il suo titolo potrebbe “discendere” più semplicemente da una trovata pubblicitaria. L’autenticità delle sue affermazioni è dubbia, almeno secondo le ricerche che sono state portate avanti dai giornalisti di Barbara d’Urso. Non è quindi nuova alle polemiche D’Aragona, che ieri è tornata protagonista a pieno titolo della puntata.

Quando la presentatrice ha detto di voler trasmettere in diretta un servizio che ha a che fare con le origini della Marchesa, quest’ultima l’ha interrotta, anche in modo brusco, dichiarando che si trova in studio in quanto opinionista e non come oggetto di ulteriori critiche. “Adesso mi accapiglio, mi era stato garantito dal mio agente che finalmente dopo diverse volte che vengo qui con piacere, non sarei stata oggetto di tiro al bersaglio” – ha detto la Marchesa – “Mi era stato detto che era una serata in cui venivo a fare l’opinionista sul GF Vip. La promessa è stata fatta da Cristina. Adesso mi dico ‘cosa mi farà vedere Barbara?’. Non sarò oggetto di tiro al piccione stasera. Non posso venire qua per essere presa a bersaglio. Io ho una dignità e non voglio essere messa alla berlina.

D’Urso è rimasta sconvolta dalle parole della Marchesa, perché a quanto pare non sapeva niente dell’accordo con i redattori, e aveva preparato un servizio su di lei e sulle ultime dichiarazioni rilasciate. Chiaramente furiosa, la D’Urso ha preso la parola, riuscendo comunque a controllarsi. Era sotto shock, ecco quanto dichiarato: “Guardi Marchesa, io sono sotto choc. Primo di sapere che lei ha un agente. Non sapevo che i giornalisti avessero agenti che prendono accordi e mettono dei paletti e fanno dei patti. Non sapevo di nessun accordo e non li ho presi io. Quindi io rispetto gli accordi che altri hanno preso per me […] Ecco, che ci fosse un patto sulla Marchesa non mi era stato comunicato. Questa trasmissione la conduco e la scrivo io, decido che questa sera io non parlo più di lei perché non conosco questi accordi. Quello che si fa qui lo decido io e non il suo agente”. E su questo Barbara D’Urso non transige.