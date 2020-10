Antonella Clerici, amata conduttrice del nuovo programma di cucina di Rai Uno “È sempre mezzogiorno”, ha confessato di essere stata tradita.

Antonella Clerici: una confessione inaspettata

Antonella Clerici è da poco tornata in tv con un nuovo programma di cucina dal nome “È sempre mezzogiorno”. Da qualche settimana infatti, “Antonellina”, per la gioia di tutti i suoi fan, è nuovamente presente nel day time di Rai Uno con nuove ricette, siparietti e gaffe divertenti che deliziano e accompagnano il suo pubblico.

La conduttrice però questa volta ha decisamente scioccato i suoi telespettatori rivelando di essere stata tradita. La notizia è stata data durante un simpatico e allegro scambio di battute tra la Clerici e Alfio Bottaro, il cosiddetto “tuttofare” del programma. Durante la messa in onda infatti, Alfio, essendo in cerca della sua anima gemella, si è presentato in studio con un grande corno di cervo, secondo lui indispensabile per trovare l’amore secondo.

Proprio in quel momento, Antonella Clerici si è lasciata sfuggire la rivelazione sulla sua vita privata, e con ironia ha ammesso: “Anche io ho avuto sempre le corna“. Queste sue parole hanno provocato grande stupore e sorpresa nel suo pubblico e hanno avuto grande risonanza nel web. Ma a portare di nuovo allegria e sorrisi ci ha pensato subito nonna Amelia che per rompere la tensione ha dichiarato: “Le ho avute due volte le corna! Però sono morti! Sono morti ma non sono stata io”.

Nessuno ha capito a chi fosse rivolta la rivelazione della Clerici, che come tutti i suoi fan sanno, ha avuto diverse relazioni importanti. In passato ha avuto una liaison con il collega Massimo Giletti, in seguito è stata sposata due volte: la prima con il giocatore di basket Giuseppe Motta e la seconda con il produttore discografico Sergio Cossa. Nel 2007 poi, ha ritrovato l’amore grazie ad Eddy Martens, un animatore turistico, di 13 anni più giovane di lei con cui dopo due anni di relazione ha avuto la sua prima (e unica) figlia, Maelle. Ad oggi, secondo quanto risulta, Antonella sembra aver ritrovato la serenità al fianco di Vittorio Garrone.