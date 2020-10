Gli Arteteca Monica ed Enzo, con le restrizioni nel nuovo decreto del governatore De Luca in Campania, hanno un grosso problema da risolvere

In Campania da ieri sono in atto nuove restrizioni di contenimento nell’emergenza Coronavirus. Il governatore Vincenzo De Luca ha riproposto il pugno duro con un ordinanza che vuole cercare di porre rimedi ai contagi che hanno toccato numeri record nelle ultime ore. Situazione che preoccupa gran parte della popolazione, che comunque ha anche contestato il provvedimento del presidente. Ma c’è chi cerca di prendere con ironia e filosofia il provvedimento. Cercando di strappare qualche sorriso alla gente anche in un momento abbastanza delicato. Gli Arteteca Monica ed Enzo hanno preso il problema al volo. C’è il secondo compleanno della piccola Sara da festeggiare, ma purtroppo gli invitati alla festa sono più di trenta. In un video esilarante che abbiamo riproposto sotto, i due genitori provano a risolvere il grattacapo. Un dramma per Monica, con la vittima Enzo che ancora una volta deve subire di fronte alla volontà della moglie. Che esordisce esponendo il problema al marito. “Siamo 31 persone, quando al ristorante se ne possono presentare al massimo 30. Quindi dobbiamo togliere qualcuno”. Tante le soluzioni proposte da Monica, tutte a discapito del marito. “Rimani a casa tu” chiede la showgirl ed attrice ad Enzo. “Ma io sono il padre, non posso non venire”. “Ma che sei il padre lo dici tu” risponde Monica. “Ma come, quella la bambina mi somiglia pure” ribatte Enzo. E via di seguito in una serie di battute che fanno sorridere i follower di Instagram che apprezzano il video esprimendo gradimento a suo di like e di commenti. Mostrando di saper toccare le corde dei fan anche su tematiche che in questo momento fanno preoccupare. “Ho trovato la soluzione” conclude Monica. “Io la piccola e la mia famiglia ce ne andiamo al ristorante. Tu e la tua rimanete a casa”. Un epilogo che ovviamente non piace ad Enzo che accetta disperato.