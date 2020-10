Karina Cascella presenta il nuovo look: “Ma sei pazza, cosa hai combinato”

Karina Cascella ha presentato il suo nuovo look su Instagram. Ma i follower non hanno preso bene la decisione di cambiare nuovamente aspetto

La showgirl è un personaggio molto seguito sia in televisione che sui social. Bella e con un fisico che non passa inosservato, spesso riesce a fare il pieno di like e di commenti ai post che pubblica sulla sua pagina Instagram. Dove riesce ad avere un grande appeal grazie alla sua bellezza e sensualità. Ma anche ai temi di discussione che pubblica. E che catturano l’attenzione dei suoi ammiratori. Che ci tengono a commentare spesso sui cambiamenti di look che ama presentare. Sia con foto che con video, la showgirl di origini campane arriva sempre al suo intento. Ossia quello di far parlare di sé. C’è da dire però che a volte le arrivano delle critiche forti, da parte di follower che non condividono le sue scelte. Ma lei, che non ha di certo peli sulla lingua, spesso ribatte contro tutti, rispedendo al mittente qualsiasi tipo di accuse. Perché Karina Cascella è così, un personaggio che fa parlare di sé sia in televisione che sui social, ed i fan la amano proprio per questo. Bellissima donna, è apprezzata sia per le sue doti fisiche che per quelle caratteriali. Che fanno felici gli ammiratori. Nell’ultimo video he ha pubblicato su Instagram è stata molto apprezzata per il cambio look che ha mostrato, anche se si tratta solo di un filtro che ha applicato alle immagini. Che l’hanno mostrata completamente diversa dalla bellezza bionda che conosciamo. Tanti follower in un primo momento hanno pensato ad un colore diverso dei capelli, ed hanno criticato questa scelta. Da dire che nel video – che abbiamo pubblicato sotto – sono emersi anche altri dettagli fisici che hanno attirato l’attenzione dei follower. Qualcuno ha anche criticato le sue labbra che “sembrano esplodere”. Ma la maggior parte dei follower ha solo avuto commenti positivi per lei.