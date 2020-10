La modella brasiliana era scomparsa da un anno e mezzo: dopo tante ricerche è stata trovata in una favela in condizioni disperate

Una storia che da un anno e mezzo ha tenuto con il fiato sospeso la famiglia di Eloìsa Pinto Fontes, ma anche tante persone che si sono appassionate alla sua storia. Parliamo di una top model brasiliana che sembrava avere una carriera importante davanti a se. Ma la scomparsa da un anno e mezzo da un piccolo centro distante da Manhattan aveva gettato nel dramma marito e figlia, oltre che parenti e conoscenti della modella. Ricerche sia negli Usa che in Brasile, anche da parte della famiglia di Eloìsa che ha una famiglia numerosa di otto fratelli. Ma nulla, la modella sembrava si fosse volatilizzata nel nulla. Scomparsa senza lasciare tracce. Con il contorno del giallo nella vicenda che caratterizza tutte le scomparse improvvise. La carriera della modella 26enne sembrava arrivata all’apice con sfilate per tanti marchi importanti, ma la scomparsa ha stroncato la sua carriera e tutti i sogni di gloria. La bella notizia è arrivata per tutti il 7 ottobre scorso. Quando la modella scomparsa Eloìsa Pinto Fontes è stata ritrovata dalle forze dell’ordine in una favela nei pressi di Rio de Janeiro. Per la precisione si tratta di un luogo montuoso, favela di Morro do Cantagalo. Ma felicità per il ritrovamento della donna è stato strozzato dalle sue condizioni disperate. Infatti la ex modella viveva in povertà in strada, con evidenti problemi fisici. Per la gravità della situazione è stata prontamente ricoverata presso l’ospedale psichiatrico Philippe Pinel di Rio de Janeiro. Sposata con il modello russo Andre Birleanul, la coppia aveva una figlia. Non si hanno ulteriori notizie su di loro. Adesso la polizia indaga su cosa sia potuto succedere in questi anni, e quali siano state le condizioni che hanno portato la modella ad avere le difficoltà psichiche che l’hanno portata al ricovero.