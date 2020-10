Vediamo insieme quale prodotto è stato richiamato, dalla nota catena Conad, per presenza allergeni non indicati.

Il richiamo è arrivato in questi ultimi giorni, a causa di presenza allergeni non indicati sulla confezione.

Vediamo di quale si tratta e cosa è stato trovato all’interno.

Conad: richiamato prodotto a largo consumo per presenza allergeni

L’allerta e la massima attenzione è arrivata direttamente dal sito della Conad, che ha richiamato un prodotto di larghissimo consumo.

Hanno infatti deciso di ritirare, come possiamo leggere e vedere il seguente prodotto:

Corn Flakes glassati Conad nella confezione da 375 grammi con codice prodotto EAN 8003170016798 .Da consumarsi entro il 14.01.2022 prodotti per Conad da Molino Nicoli Spa- Via Locatelli 6 Costa di Mezzate -BG

Sul prodotto non è indicato la presenza di un allergene in particolare, ovvero l’Arachide, e per questo motivo è scattato il ritiro del prodotto.

Viene richiesto di controllare attentamente se si è possessori di questo prodotto e nello specifico del lotto indicato precedentemente.

Chi lo avesse in casa, è pregato di non consumarlo e di riportarlo al negozio che provvederà alla sostituzione dello stesso, o per chi lo richiede al rimborso in denaro.

Si richiede ma massima diffusione del prodotto, dato che si tratta di qualcosa di largo consumo, che potrebbe arrecare danni alla salute, per chi fosse allergico e non lo trova indicato sulla confezione.