Sabrina Ferilli, in una lunga intervista al settimanale Panorama, ha raccontato un aneddoto sul suo passato che ha sconvolto i suoi fan

L’attrice romana è un personaggio amatissimo dagli italiani. Che nel corso degli anni hanno imparato ad apprezzarla non solo sui set ma anche in quelle di ospite o giudice nei vari programmi che ha presenziato. Negli ultimi anni la sua presenza nelle vesti proprio di giudice l’ha vista protagonista sia ad “Amici di Maria De Filippi” che nel programma di intrattenimento “Tu si que vales”. La sua bellezza e simpatia le hanno fatto guadagnare la stima e l’affetto del pubblico televisivo. Che già nel corso della sua carriera aveva espresso un forte gradimento per le sue qualità fisiche. Infatti era e resta una bellissima donna, dotata di un fascino particolare anche oggi a 56 anni. Ma Sabrina Ferilli ha voluto fare una confessione choc ai lettori del settimanale Panorama. In una lunga intervista dove ha parlato della sua vita e dei traguardi raggiunti, l’attrice ha avuto il coraggio di raccontare anche una parte della sua giovinezza che l’ha fatta soffrire. Infatti la testimonianza ha lasciato senza parole i fan. Che non si aspettavano questa confidenza. In pratica l’attrice ha detto che in gioventù si vergognava del suo fisico. E che poi crescendo “il brutto anatroccolo si è trasformato” in una bella ragazza. Che poi tutti hanno avuto modo di apprezzare. Bello il messaggio che l’attrice ha rivolto alle ragazze che non si vedono belle. Affermando che si deve avere sempre fiducia in se stesse e nei cambiamenti che come nel suo caso possono sempre avvenire. L’attrice oggi si diverte con l’amica Maria De Filippi nel ruolo di giudice nelle trasmissioni di intrattenimento che la vedono protagonista. Con la sua estrema bellezza che rimane inalterata negli anni e la simpatia che fa innamorare ancora oggi i suoi ammiratori.