Benedetta Rossi dichiara felice: “Finalmente ci siamo riusciti!”

Lei è la food blogger per eccellenza, stiamo parlando di Benedetta Rossi, vediamo insieme per quale motivo è contenta in queste ore.

Benedetta Rossi è una donna molto ammirata ed amata, ed il suo profilo social di Instagram è molto seguito.

Vediamo insieme che cosa è successo nelle ultime ore.

Benedetta Rossi dichiara felice: “Finalmente ci siamo!”

Lei è conosciuta ed apprezzata per la sua gentilezza e simpatia, e per le sue ricette che sono sempre una certezza per chi le replica.

Stiamo parlando di Benedetta Rossi, che ha iniziato il suo lavoro dalla sua cucina di casa, e che piano piano è approdata sul piccolo schermo con un enorme consenso di pubblico, tramite il suo programma Fatto in casa per voi.

Anche i suoi libri sono sempre molto apprezzati, a breve infatti, uscirà la sua quinta opera in libreria, e si preannuncia già un enorme successo.

Benedetta, tramite il suo profilo social di Instagram, tiene sempre aggiornati i suoi ammiratori su quello che succede nella sua vita.

Il cucciolo di casa Cloud, ha preso il posto di Nuvola, che è stata con Benedetta e Marco per ben 17 anni, ed è super amato e coccolato.

Ma torniamo a quello che è successo nelle ultime ore, e che ha pubblicato sul Instagram, tramite le stories.

Possiamo infatti vedere, che Benedetta da il buongiorno a tutti, e Cloud, accompagnato da Marco, riesce finalmente a fare i suoi bisogni in giardino e non in casa.

Quindi con tanto amore, affetto e qualche regola, come bisogna fare per tutti i nuovi arrivati, sono riusciti a far capire qual’è il logo giusto a Cloud.

Benedetta e Marco, sono ovviamente felici, per questi piccoli passi in avanti che sta facendo il piccolo di casa, che sta diventando sempre più grande.

E voi siete riusciti ad insegnare al vostro cucciolo di casa qual’è il luogo giusto per fare i propri bisogni? Quanto tempo avete impiegato?