Sara Croce ed il fidanzato Gianmarco Fiory salutano la bellissima Capri e le vacanze. Lo scatto della showgirl è da perdere la testa

La Bonas di Avanti un altro ha postato una foto insieme al suo fidanzato Gianmarco Fiory che conclude la sua lunga estate. In uno splendido scenario come quello dell’isola di Capri, la showgirl si è sentita a casa. Trascorrendo gran parte delle sue vacanze in quel posto che tantissimi turisti scelgono ogni anno. Una meta da favola, che per lei è stata ancora più speciale in quanto ha trascorso quei giorni insieme a Gianmarco. Il calciatore che le ha fatto perdere la testa. Nelle foto che i due hanno postato in questi giorni si nota il forte amore che li lega. Ma anche la passione con baci ed abbracci che mostrano la forte attrazione che c’è tra i due. Lo scatto che la Venere di Garlasco ha pubblicato poco fa ha mostrato un particolare bollente ai follower. Che non hanno resistito allo scatto ed hanno scatenato una pioggia di like e di commenti sotto al post. “È solo un arrivederci, ciao Capri💙 @gianmarcofiory26″ il commento della showgirl che ha taggato il fidanzato nel post. A conferma che ad entrambi la permanenza a Capri è piaciuta tantissimo. Il particolare della foto (che abbiamo pubblicato sotto) è quello del lato b in evidenza della showgirl mentre bacia il fidanzato su una barca nelle splendide acque capresi. Inutile sottolineare che il post ha avuto un successo clamoroso, con i follower che hanno riempito di complimenti la showgirl che continua a rimanere uno dei personaggi più apprezzati sul web oltre che in televisione. Bella e sensuale, ha mostrato ancora una volta un fisico da capogiro, e delle curve che non passano inosservate. Tantissimi anche i fan della coppia, che sono felicissimi del loro amore e della storia che al momento pare va a gonfie vele.