“Se non porta anche allegria nella tua vita, lascia andare. Se non illumina il tuo mondo o ti sostiene nel ricostruirlo, lascia andare. Se rimane ma non cresce, lascia andare. Se ti dona sicurezza ma ti evita lo sforzo di guardarti, lascia andare. Se non riconosce i tuoi talenti, lascia andare. Se parla ma non fa, lascia andare. Se impone il suo io, lascia andare. Se sono più le cose che vi separano che quelle che vi uniscono, lascia andare. Se semplicemente non aggiunge niente alla tua vita, lascia andare. Lascia andare! Il rilascio sarà meno doloroso di rimanere aggrappati a ciò che non è." Claudia Ferrer Lillo Buon Passaggio all'Autunno! 🍂 @ornellamuti