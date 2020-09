Chef Cannavacciuolo è un personaggio molto apprezzato sia in televisione che sul web. Un suo gesto ha commosso i follower di IG

Antonino è un personaggio amatissimo dal pubblico. Sia quello televisivo che sul web lo apprezzano per le sue qualità lavorative che personali. Infatti tutti i suoi colleghi lo definiscono persona simpatica ma anche diretta e sincera. In questi giorni non si parla altro che della nuova edizione di MasterChef10. La prima puntata del programma è fissata per domenica 27 settembre. Tante saranno le novità che riguarderanno questa nuova annata di uno dei programmi sul food più seguiti in Italia. E’ stato Bruno Barbieri nei giorni scorsi a dare delle anticipazioni su Instagram con dei dietro le quinte che hanno fatto intendere che anche per quest’anno ci sarà da divertirsi. Alla scoperta di nuovi talenti che potranno spiccare il volo dalla trasmissione che rimane tra le più seguite. Tra i protagonisti del programma ci sarà, per il decimo anno consecutivo, proprio Chef Cannavacciuolo. Che dispenserà consigli e battute all’interno del programma. Ma che sarà anche duro al momento giusto quando le circostanze lo chiederanno. Questo essere duro, ma al momento anche affettuoso e simpatico, fanno di lui uno dei personaggi amatissimi. Anche i suoi modi di parlare sono diventati ormai famosi. Ma come sarà in famiglia Antonino? Che tipo di padre possiamo immaginarci? Di sicuro sarà un padre affettuoso e premuroso verso i figli. Un video che ha postato su Instagram mostra proprio un abbraccio con suo figlio Andrea. Il commento “i figli sono pezzi e core” racchiude in una frase non solo la sua ‘napoletnità’ ma anche la sua figura paterna. Video che ha fatto emozionare tutti i suoi follower, abituati a vederlo in altre vesti e non in quella di padre. Tantissimi i messaggi per lui, con tantissimi cuore oltre che like.