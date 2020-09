Benedetta Parodi ha lanciato l’appuntamento per il suo programma su La 7 che sta avendo un buon successo

In onda ogni giorno su La 7 con il suo “Senti chi mangia”, la conduttrice sta avendo un grande successo di pubblico. Che si tratti di televisione o di social per lei poco cambia. Anche l’appuntamento con Radio Capital si aggiunge ai suoi impegni, così davvero non si sta facendo mancare nulla. La passione e la bravura ai fornelli della moglie di Fabio Caressa è tanta. Nulla da dire sulle prelibatezze che riesce a presentare ai suoi fan, che la seguono davvero con grande costanza. Su Instagram tutti i giorni da il suo appuntamento a seguirla nel suo nuovo programma. Che vede la partecipazione di tanti concorrenti, che non sempre riescono a portare a termine un ottimo lavoro. “Ritorna #SentiChiMangia ! Ci vediamo come sempre alle 17:00 su La7!Anche oggi le risate sono assicurate con i nostri disastrosi apprendisti in cucina!”. Dal post che ha pubblicato si nota che ci sono degli apprendisti anche abbastanza disastrosi nel programma. E anche per questo motivo che all’interno della trasmissione ci si diverte, come lei stesso ha fatto intuire. Per Benedetta Parodi si tratta di un periodo molto fortunato. Con tante gratificazioni personali e che arriva dopo mesi difficili. Infatti in un recente post Benedetta Parodi ha anche spiegato le sue preoccupazioni ed angosce che l’hanno colpita durante il lockdown per l’emergenza coronavirus. Ma per fortuna adesso è riuscita ad uscire dal tunnel, anche grazie alle soddisfazioni che le stanno arrivando. Non solo apparizioni sul web e trasmissioni televisive. Ma anche partecipazioni in programmi radio e adesso anche il suo libro di ricette “Una poltrona in cucina”. Tanti modi per portare avanti la sua passione che rimane forte per i fornelli. Lasciando sempre stupiti i suoi ammiratori che le hanno fatto anche i complimenti per la sua bellezza. Foto che abbiamo postato sotto per rendervi partecipi dell’entusiasmo dei follower nei suoi confronti.