Tragedia in pena notte in via Beltramo 3 a Rivara Canavese. Claudio Baima Poma, un operaio ha sparato e ucciso il figlio di 11 anni con una pistola detenuta illegalmente.

Prima di impugnare la pistola Claudio Baima Poma, operaio in un’azienda meccanica di Rivara Canavese, 47 anni, ha scritto un lungo post su Facebook dove spiega nei dettagli cosa lo avrebbe spinto al gesto definitivo. Sono le 3,29 e l’uomo scriverivolta alla sua ex compagna e ai suoi amici. Dove ripercorre gli ultimi anni della sua vita, della crisi e la separazione con la compagna, dell’amore per l’unico figlio fino alla malattia.