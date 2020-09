Stefania Orlando ha ricevuto delle accuse forti da parte dell’ex marito Andrea Roncato che non ha avuto belle parole su di lei

Il Grande Fratello Vip è cominciato ieri sera, è già sono tantissimi i temi che sono stati toccati con i primi vip in gioco. Nella giornata di venerdì ci saranno altri ingressi, con le storie che si intrecceranno ancora ed il gioco che si farà duro per davvero. Con il cast al completo si potrà dare ufficialmente il via alla competizione che si articolerà su una o due puntate a settimana. Tra i tanti personaggi che avranno tanto da dire all’interno del programma, c’è di sicuro anche Stefania Orlando. Che è uno dei personaggi più attesi insieme ad Elisabetta Gregoraci. Ma l’ex marito della conduttrice romana, Andrea Roncato, non ha avuto parole belle nei confronti della sua ex moglie. Soprattutto in merito alla sua partecipazione al Grande Fratello Vip. L’attore è stato sposato con la conduttrice dal 1997 al 1999, poi le loro strade si sono separate tanto che adesso entrambi hanno delle nuove relazioni. Con i rapporti che tra di loro non sono rimasti idilliaci. Infatti negli anni si sono punzecchiati parecchio. Cosa che è avvenuta anche in occasione della partecipazione della ex moglie al programma di Alfonso Signorini. Intervistato dal settimanale “Mio” Roncato ha affermato che non gli interessa proprio nulla per la partecipazione della ex moglie al programma. E che non ci sarà in studio per sostenerla. “Ci andrà suo marito” ha risposto l’attore. Che ha dichiarato di non voler in nessun modo un confronto davanti alle telecamere con l’ex moglie in quanto nella vita. “Se vuole parlare di me va bene. Ma io non lo farei mai davanti alle telecamere. La dignità non ha prezzo” ha dichiarato. Scopriremo la reazione della ex moglie quando ascolterà queste parole. Anche perché Roncato ha fatto intendere di non ritenere culturalmente interessante il GF Vip, preferendo un film su Netflix. Poi la stoccata finale: “Se uno vuole rilanciarsi si inventa qualcosa”.