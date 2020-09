Diletta Leotta ed Elodie insieme al compleanno dell’amico Mahmood: le due amiche si scambiano le identità su Instagram

La conduttrice e la cantante sono molto amiche da tempo. Ieri sera hanno partecipato al compleanno dell’amico ed artista Mahmood a Milano. Tanti i personaggi dello spettacolo e della musica presenti all’evento. Ma lo show principale è stato quello delle due amiche. Che hanno pubblicato su Instagram una serie di foto e di video che hanno scatenato i follower. Entrambe sono belle e brave. Con una carica di sensualità che infiamma il web ad ogni loro apparizione. anche ieri sera hanno catturato l’attenzione dei loro ammiratori con una serie di foto e stories Instagram con la loro simpatia. Ma soprattutto con le loro doti fisiche che non sono passate inosservate. Come del resto sempre accade quando si tratta di loro due. Infatti sia la conduttrice che la cantante sono tra i personaggi femminili più ricercati sul web. Competenti nei loro settori, sono soprattutto due belle ragazze. La conduttrice è da poco uscita dalla relazione con Daniele Scardina. La cantante vive una storia d’amore importante con Marracash. Ma entrambe si stimano, ed hanno un amicizia da tempo. Nelle stories di ieri hanno giocato molto con i follower scambiandosi il ruolo. Prima Elodie si è finta Diletta Leotta, presentandosi ed augurando buon weekend ai fan con la voce della conduttrice e giornalista. Poi al contrario è stata la siciliana a cantare Andromeda, uno dei successi della cantante. Insomma, la vera attrazione della serata sono state loro. Con la loro impareggiabile simpatia, ma anche la bellezza e sensualità. Armi che consentono ad entrambe di avere dei numeri straordinari in rete. E continuare ad essere nella top ten dei personaggi pubblici più amati ed apprezzati dal pubblico. Foto e video che hanno ottenuto anche in questo caso numeri importanti di like commenti e visualizzazioni.