Benedetta Parodi posta una foto su Instagram che la mostra all’età di 14 anni: “Ho fatto un vero viaggio nel passato”

La conduttrice ha postato un lungo messaggio su Instagram dove parla del suo nuovo libro “Una poltrona in cucina”. E per farlo ha anche mostrato una foto particolare. La moglie del giornalista di Sky Fabio Caressa ha un gran seguito sui social, ma anche in televisione. Nel campo delle ricette e del mondo del food è un punto di riferimento per tanti suoi fan che ne apprezzano la grande passione che mette nel suo lavoro. Ma anche la grande professionalità. In tanti video, anche durante questa estate, ha avuto centinaia di suggerimenti da offrire al suo pubblico. Con piatti semplici ma anche articolati in base alle occasioni da proporre. Il suo rapporto diretto con i follower è premiato proprio da questo suo mostrarsi aperta, anche nelle piccole cose della vita quotidiana. Insomma, bravura e professionalità in questo caso vanno a braccetto. Ma per far conoscere al meglio la sua passione è andata indietro negli anni. Partendo dalla sua adolescenza per arrivare all’attualità di oggi. Con la passione per fornelli che nasce da lontano.

Avevo finito le scuole medie, pronta per entrare nella “scuola dei grandi”

Benedetta Parodi ha voluto mostrarsi nell’età adolescenziale con un post che pubblicizza il suo nuovo libro “Una poltrona in cucina”. Un libro di ricette che racconta nello specifico il suo lavoro, che poi resta una passione. E per arrivare a raccontarsi al meglio è partita dal suo passato. Dall’età dei 14 anni, quando aveva appena finito le scuole medie. Proprio in quegli anni ha maturato la passione per la cucina. Il luogo dove oggi trascorre gran parte delle sue giornate incantando i suoi ammiratori. “Per scrivere il mio nuovo libro #UnaPoltronaInCucina ho fatto un vero viaggio nel passato. Eccomi a 14 anni! Avevo appena finito le scuole medie ed ero pronta per entrare nella “scuola dei grandi”… quante cose sono successe quell’estate! Nelle storie trovate il link per preordinare il libro e ricevere l’edizione limitata con le etichette per le vostre conserve!”. Il post mostra nella prima parte la conduttrice ed esperta in cucina all’età di 14 anni. Con tanti follower che le hanno fatto i complimenti per la sua bellezza anche da giovane. Nella seconda foto del post si nota la copertina del suo libro che già ha tante richieste da parte dei suoi accaniti fan. Che non si vorranno perdere le ricette all’interno. E tutti i consigli che da a tutti coloro che vogliono avvicinarsi a questo straordinario mondo. Che sempre più fa capire anche quanto gli uomini comincino a prendere sempre più dimestichezza con i fornelli. Inutile sottolineare che il post della conduttrice di “Senti chi mangia” ha avuto una pioggia di like e commenti per la conduttrice che resta uno dei personaggi più amati.