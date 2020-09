Vanessa Incontrada insultata sui social, ma questa volta l’aspetto fisico non c’entra

In un post su Facebook, la showgirl Vanessa Incontrada ha postato una foto con Pedro Alonso, attore de La Casa di Carta, e ha citato Bella Ciao. Una scelta che ha attirato critiche e insulti.

L’incontro con Pedro Alonso – il celebre Berlino di La Casa di Carta – il selfie insieme postato sul profilo Facebook e, insieme a molti like e commenti di approvazione, una lunga serie di critiche e, in qualche caso, di insulti. E’ quello che sta succedendo alla presentatrice televisiva Vanessa Incontrada, che ha deciso di immortalare l’incontro con Pedro Alonso, avvenuto in occasione della Mostra del Cinema di Venezia. Come riporta La Repubblica, la didascalia scelta dalla showgirl per accompagnare la foto è una citazione di Bella Ciao, canzone – simbolo della serie TV. Berlino – il personaggio interpretato da Alonso – e i suoi sodali, infatti, intonano il canto partigiano durante la preparazione della loro prima rapina. Ma evidentemente non tutti, su Facebook, hanno colto il riferimento a La Casa di Carta.

E così se c’è chi si limita a chiedere le ragioni della citazione, altri criticano apertamente la scelta della Incontrada: “Non ci siamo qui, Vanessa. Questa è una canzone simbolo di una mentalità e di una dittatura che ha rovinato e sta rovinando l’Italia“. Immancabile, poi, chi invita la presentatrice a fare ritorno in Spagna: “Bella ciao la vai a cantare al tuo Paese. Sei bravissima e bellissima ma questo in Italia è fuori luogo“.

C’è però chi, secondo Libero, fa ancora peggio, sfociando addirittura in insulti legati all’aspetto fisico di Vanessa, che già negli ultimi mesi aveva ricevuto critiche inopportune successive alla gravidanza, critiche per le quali aveva sofferto non poco.

Fonte: Repubblica, Libero, Vanessa Incontrada Facebook