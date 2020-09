Barbara d’Urso ha scatenato forti polemiche con un post su Instagram che è stato ritenuto ritoccato dai suoi attenti follower

La conduttrice è molto attiva sui social. Con tante pubblicazioni soprattutto su Instagram. I contenuti che posta riguardano sia i momenti che la impegnano sul lavoro. Ma anche quelli della vita privata. Nel periodi di vacanza tante sono state le pubblicazioni che hanno mostrato soprattutto il relax che si è concessa. In località lontane dalla movida, probabilmente anche a causa dell’emergenza coronavirus che ha colpito il nostro paese. A volte però i post che la conduttrice napoletana posta sono ritenuti eccessivi. Cosa che è successa anche per l’ultimo scatto che ‘Carmelita’ ha postato su Instagram. Tanti follower l’e hanno mosso delle accuse ben precise. Che non hanno trovato ovviamente la risposta della diretta interessata. Non avendo argomenti da dare, probabilmente ha preferito il silenzio, anche considerando le tantissime risposte che avrebbe dovuto dare.

Alcune critiche: “Sei sempre più giovane grazie ai filtri e a photoshop”

Barbara d’Urso è un personaggio molto amato dal pubblico. Ma anche criticato per alcuni atteggiamenti che appaiono eccessivi. Anche il suo modo di fare televisione spesso finisce sotto accusa. Ma su questo aspetto la critica si divide. Con un dibattito molto acceso, anche se alla fine poi i numeri sono a favore della conduttrice. La critica principale che le viene mossa invece riguarda il sui voler apparire giovane rispetto alla sua età. A 63 anni la conduttrice è una donna attraente. Ma l’accusa che le viene mossa è quella di utilizzare troppi filtri per apparire più giovane e bella. Spesso accade ad alcune foto che pubblica su Instagram e che trovano feroci critiche. Cosa che è accaduta all’ultimo post pubblicato (postato sopra). “sempre più giovane grazie ai filtri” “c’è un po’ di Barbara in questo filtro” “Photoshop ne abbiamo?” “Hai messo tanto photoshop che la foto sembra scattata con una kodak del 1993”.