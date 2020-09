Andrea Damante smentisce il flirt con una certa Martina attraverso una Instagram Stories, usando termini non proprio gentili.

“Le corna stanno bene su tutto”, scriveva Giulia De Lellis qualche tempo fa. Allora, l’influencer aveva appena detto addio ad Andrea Damante, conosciuto al noto programma di Maria De Filippi “Uomini e donne”, pronto a ripartire tra qualche giorno dopo la pausa Coronavirus e l’estate. Scesa alla corte di Andrea, Giulia non è passata inosservata e dopo essere stata scelta dal tronista la sua carriera è stata tutta in discesa. Oggi, conta più di 4 milioni di follower. La sua storia con Damante, dopo vari tira e molla, era finalmente ricominciata tanto che i due hanno trascorso vacanze insieme in giro per l’Italia. Successivamente, è arrivata l’ennesima crisi e sul web sono immediatamente circolate voci sulla nuova fiamma del dj. Il settimanale Chi aveva lanciato lo scoop circa una misteriosa ragazza di nome Martina, nel numero in edicola questa settimana.

Sconosciuta al mondo dello spettacolo, Martina avrebbe fatto breccia nel cuore dell’ex tronista e i due sarebbero stati beccati in diversi atteggiamenti intimi. “Accanto a lui in questi ultimi giorni è comparsa una certa Martina. I due sono stati sopresi in teneri atteggiamenti in uno dei luoghi più romantici che Andrea frequentava quando era legato a Giulia”, ha scritto il settimanale.

Ma, poco dopo, su Instagram ha detto la sua: “Questa volta risparmiatevi tutta questa merd*… Questa volta non permetterò di essere infangato quando merito tutto il contrario …“, ha scritto il Dj. Poi, ha chiarito che non c’è nessuna love story e che, quando sarà, sarà lui stesso a dirlo. “Quando ci sarà qualcosa da dire saremo i primi. Non mettete in mezzo persone che non esistono e portate un po’ di rispetto. Buongiorno”, ha concluso.