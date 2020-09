Crema per il viso: la migliore è venduta alla Lidl e costa solo 3 euro!

Crema per il viso: secondo l’organizzazione spagnola dei consumatori e degli utenti non è il prezzo a determinare la qualità del prodotto!

Quante ne avete cercate nel corso degli anni? E quante volte avete scartato quelle meno costose ritenendole poco affidabili? E quello che di solito si fa per qualsiasi prodotto. Non di meno per le creme per il viso. Che si ricercano a volte tra mille e più marchi. Ma avreste mai giurato che la più efficace è proprio quella che costa di meno? Ebbene si. Lo stabilisce l’Organizzazione Spagnola dei Consumatori e degli Utenti (OCU) che ha stilato la classifica dei prodotti per il viso migliori in circolazione. E lo stupore aumenta quando si apprende che quella migliore è quella della Cien venduta da Lidl e costa solo 2,99 euro. Incredibile ma vero. La giustificazione dell’OCU è quella che non è il prezzo a determinare la qualità di un prodotto in circolazione.

La scelta dell’OCU tra 17 marchi, con il primato della crema più economica!

La scoperta dell’OCU deve far riflettere anche nella scelta in generale dei prodotti che si acquistano. Da quelli per la salute a quelli alimentari. Perché troppo spesso ci si ferma in modo semplicistico al prezzo. Senza badare al contenuto ed alla qualità dei prodotti. La classifica dell’OCU conferma che invece si possono avere dei prodotti assolutamente di qualità anche a prezzi contenuti. Nella speciale classifica come detto primeggia la crema Cien di Lidl di 2,99 euro. A seguire c’è quella della Vichy Aqualia Thermal a 17 euro. Poi ancora Garnier Skins Naturals 4,89 euro e Nivea Idratante giorno a 5,48 euro. Indietro in classifica Avene Hydrance a 15,85 euro e L’Oreal crema idratante a 6,39 euro. Una classifica che in pochi avrebbero immaginato e che invece fa crollare tante convinzioni sul marchio. Che troppo spesso nasconde poca qualità a prezzi fuori mercato e non di certo concorrenziali.