Flavio Briatore ricoverato per Covid: gravi le sue condizioni

L’imprenditore Flavio Briatore ricoverato in gravi condizioni a Milano per il Coronavirus. Pochi giorni fa lamentava la chiusura del suo locale in sardegna a causa dell’ emergenza sanitaria.

Anche l’imprenditore Flavio Briatore ha contratto il Covid. L’illustre proprieatario del Billionaire – riferisce l’Espresso – da lunedì è riceverato presso l’ospedale San Raffaele di Milano. Non si trova in terapia intensiva, per il momento, ma da quanto comunicato da fonti interne all’ospedale, le sue condizioni sarebbero serie. Giunto in ospedale con i tipici sintomi di una polmonite, è poi risultato positivo al tampone per Covid. Solo la scorsa settimana Briatore aveva sollevato un’aspra polemica contro Roberto Ragnedda, sindaco di Arzachena, in Costa Smeralda, per la chiusura dei locali notturni, tra cui il suo. L’imprenditore aveva inveito contro il primo cittadino della località sarda, in quota Cinque Stelle, accusandolo di essere un “grillino che non ha mai lavorato un giorno in vita sua“. E il primo cittadino pentastellato gli aveva risposto sarcasticamente proprio sostenendo che la stretta sulla movida serviva a tutelare dai contagi gli anziani come Briatore. Ma nel caso di Briatore, evidentemente, neppure questa misura precauzionale è servita ad evitargli l’infezione virale.

Mentre all’inizio di agosto aveva inveito contro la virologa dell’ospedale sacco Maria Rita Gismondo. Gismondo – in un’intervista a Il Fatto Quotidiano – aveva dichiarato che, pur andando in ferie in Sardegna, non era mai stata al Billionaire di Briatore e che preferiva fare una vacanza semplice. Al ché l’imprenditore, con un video sui social, aveva controbattuto: “Io mi vanto del fatto che una così non è mai entrata al Billionaire. Cucina da sola, non va nei ristoranti…In pratica non lascia una lira a nessuno. Meglio se non ci veniva proprio in Sardegna”.

Proprio all’interno del locale di Briatore – spiega Il Fatto Quotidiano – su dipendenti testati, 63 sono risultati positivi. Come positivo è risultato anche l’allenatore del Bologna Sinisa Mihajlovic che aveva incontrato Briatore a Ferragosto per una partita di calcetto a cui hanno preso parte anche altri volti noti dello spettacolo come il presentatore televisivo Paolo Bonolis. Bonolis ha comunicato di essere risultato negativo al tampone mentre Mihajilovic al momento è in isolamento senza sintomi. Pochi giorni prima, invece, aveva incontrato l’ex Premier Silvio Berlusconi sulle cui condizioni di salute, però, non è stato comunicato ancora nulla.

Samanta Airoldi

Fonte. L’Espresso, Il Fatto Quotidiano