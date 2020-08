La cattiva lezione sui migranti di Luciana Lamorgese che dice di non essere Salvini, ma è peggio

E dunque il Ministro Luciana Lamorgese si trova in mezzo al guado, anche lei. L’estate è stata la solita estate, o quasi, con un Salvini in meno. Meno propaganda, meno comunicazione sopra le righe, meno selfie per tenere alta l’attenzione. Non è il tipo di persona da fare queste cose, il Ministro Lamorgese. E’ seria istituzionale, probabilmente anche competente. Ma è in un mare di guai.

Dove sono finiti gli accordi di Malta? Era meno di un anno e fa e, pochi giorni dopo il varo del secondo Governo Conte, a discredito del primo ma con lo stesso viso e la stessa pochette a Palazzo Chigi, l’Esecutivo preparava il colpo di teatro contro la “propaganda” di Salvini. Che propaganda era, beninteso, ma astutamente puntellata su un problema reale.

La mossa di Conte e del nuovo Ministro dell’Interno Luciana Lamorgese fu quella di cancellare la breve ed effimera era Salvini con una mossa semplice e ad effetto. Propaganda, anche questa, con l’aggravante di negare il problema reale e fingere di averlo risolto o di essere in procinto di farlo. Una presa in giro, una strumentalizzazione più grave di quelle del precedente inquilino del Viminale. La contro propaganda del nuovo Governo sottolineava anche la sobrietà del nuovo Ministro Lamorgese poco o nulla incline ai social, come deve esserlo un bravo Ministro dell’Interno, faceva eco la stampa mainstream. Sarà anche vero, ma non basta essere digiuni di Twitter o FB per riuscire a risolvere i problemi e il Ministro Lamorgese ne è la prova che cammina.

Meglio quando cammina di quando parla, comunque, perchè le poche volte che prende la parola mostra un italiano prezioso come bigiotteria, sostenuto dal frasario e dal lessico suggerito dal ruolo. Fuori dal contesto professionale lo si intuisce stentato, il suo linguaggio, appesantito da un accento calabrese così forte che ti chiedi a cosa sia servito farla viaggiare per una vita, di incarico in incarico, lungo lo Stivale: certo non a donarle una una dizione più neutra, diciamo, e decentemente istituzionale. Ma va bene lo stesso e se risolve i problemi a chi importa? Il problema è che il Ministro Lamorgese i problemi non li risolve, come non li ha risolti Salvini, con l’aggravante che i numeri sono contro di lei e con l’aggravante, ulteriore, che lei non ha agito da sola contro tutti. Al contrario, i finti accordi di Malta dimostrano come una certa Europa era lì pronta a reggere il gioco della miserevole propaganda ideata dal Conte bis e a fingere che il problema migranti era risolto o risolvibile. Gli accordi di Malta sono rimasti quel che erano: una passerella piena di buoni propositi e senza un piano attuativo. E infatti sono lettera morta, sebbene il titolare del Viminale abbia parlato di “buoni risultati” e della necessità di rinnovarli. Il Ministro crede di essere in un altro mondo. O forse, semplicemente, ci mette molto prima di svegliarsi.

Intanto, a dispetto della buona stampa di cui gode, è l’ondata di arrivi dalla Tunisia a inchiodare il Ministro: in pochi giorni 5.357 migranti illegali – al 31 luglio – che rappresentano il 39% degli sbarchi totali sono un atto di accusa contro le inesistenti politiche migratorie di questo Governo che in un anno – a parte discettare sull’abolizione dei Decreti Sicurezza, perchè la propaganda non dorme mai – non è riuscita a varare alcun progetto per contenere il flusso dal Nord Africa. Se la Tunisia è un problema la Libia non è da meno. Ma le scelte dell’Esecutivo si esauriscono all’interno di una contesa politica tutta nostra, che ritiene risolti i problemi quando le soluzioni di facciata sembrano reggere. Il Governo odierno ha lasciato le imbarcazioni in attesa per giorni, senza temere alcuna accusa di sequestro e altre amenità dai colleghi del giudice Palamara. Ma la necessitò di distinguersi dal predecessore ha indotto il Ministro ad aprire alle navi Ong, sia pure con molte incertezze, mostrando meno rigidità verso le misure di prevenzione e tutela suggerite dagli esperti di epidemie al soldo del Governo. Negli stessi giorni l’Esecutivo a guida Giuseppe Conte ha guardato con soddisfazione all’autorizzazione a procedere contro l’ex Ministro Salvini che ha fatto cose discutibili, ma non da solo e comunque niente affatto diverse dell’attuale Ministro Lamorgese.