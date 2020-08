Romina Power, avete mai visto dove vive? Casa elegante e chic

Romina Power è uno dei personaggi più seguiti ed amati del mondo dello spettacolo. La sua classe, la sua eleganza, il suo essere così sempre impeccabile, fa di lei un’icona di stile amata nel tempo. Di lei conosciamo praticamente ogni cosa, ma avete mai visto dove vive l’ex moglie di Albano?

Romina Power, dimora elegante nel cuore di Roma

L’attrice e cantante di origine americana possiede un bellissimo appartamento nel cuore di Roma, e qualche anno fa, lo stesso, fu oggetto di gossip dopo alcune esternazioni fatte dalle figle, Cristel e Romina Jr, ospiti di Mara Venier a Domenica In: “Non ne parliamo… noi dobbiamo stare in albergo a Roma, non c’abbiamo più la casa. C’è gente che medita nella mia stanza da letto. E questa è mamma! Che si deve ripulire il karma! L’ha donata dicendo che tanto non sarebbe servita ai figli!”. (Continua dopo la foto)

L’appartamento di Romina Power la rispecchia molto. Dalle foto che è solita pubblicare sul suo profilo Instagram si evince una certa classe nell’arredamento e nella scelta dei colori, accesi, ma che non stonano. (Continua dopo la foto)

La Power è una vera e propria maestra di stile, e la sua raffinatezza è davvero incontestabile (Continua dopo la foto)

Il doloroso momento di Romina Power

Nelle ultime settimane, l’ex moglie di Al Bano ha dovuto far fronte ad un lutto improvviso e doloroso, la perdita dell’amatissima sorella Taryn, scomparsa dopo una lunga battaglia contro un male che non le ha lasciato scampo. A dare la triste notizia è stata la stessa Romina che, dal suo profilo Instagram ha informato i suoi fan e dato l’ultimo saluto a colei che ha definito la sua “anima gemella”: Mia sorella , Taryn ha raggiunto i nostri genitori alle 9:53 ieri a casa sua nel Wisconsin circondata da i suoi quattro figli e quattro nipoti dopo aver combattuto una dura battaglia di un anno e mezzo contro la Leucemia. Lascera’ un vuoto immenso poiche’ era una creatura di luce, una madre eccezionale, nonna amorevole e sorella unica per via del suo humour, generosita’ e amore per gli animali , la natura e per i meno fortunati. La migliore sorella che abbia potuto avere in questa vita.