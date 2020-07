Il Ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina, per il prossimo anno scolastico, ha proposto di dotare le scuole di banchi con le rotelle che costano 300 euro l’uno.

Mai come quest’anno genitori, insegnanti e perfino alunni attendono la riapertura delle scuole. Dopo mesi di chiusura forzata e lezioni a casa – non agevoli per tutte le famiglie, specie quelle con più figli – tornare tra i banchi appare un lieto evento. La riapertura è stata fissata per il 14 settembre anche se c’è ancora molto fumo circa le modalità con cui si svolgeranno le lezioni. Dopo mille ipotesi messe sui tavoli tra cui i divisori tra i banchi e le mascherine durante le lezioni, ora il Ministro dell’Istruzione, la pentastellata Lucia Azzolina – riporta Libero – ha proposto l’acquisto di banchi con le rotelle i quali hanno un costo pari a 300 euro l’uno per una spesa complessiva di 200 milioni di euro.

La proposta del capo del dicastero dell’Istruzione ha subito fatto storcere il naso ai partiti dell’Opposizione, in primis Fratelli d’Italia che ha deciso di presentare un’interrogazione a riguardo. Le deputate Paola Frassinetti – vicepresidente commissione Cultura – ed Ella Bucato – responsabile scuola – hanno commentato: “Ci sembra fuori da ogni logica investire tutte queste risorse per dei banchi avveniristici. Diciamo che potrebbero essere più adatti ad essere utilizzati autoscontro piuttosto che come banchi di scuola”.

Di recente il ministro Azzolina – riporta Fanpage – ha rivendicato l’impegno di questo Esecutivo nel restituire alla scuola l’importanza che le spetta: “Questo è il primo Governo che mette la scuola al centro”. Ha smentito con forza la fake riguardo ipotetici divisori in plexiglass sostenendo che mai e poi mai lei avrebbe pensato a simili gabbie dentro cui rinchiudere gli studenti. E in merito ai nuovi banchi che si prevedono singoli ha asserito: “I banchi dovranno essere singoli e moderni perché dovranno servire anche a far ripensare al modo di fare didattica, vogliamo una didattica diversa, innovativa”.

