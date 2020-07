Un manager di Poiana, nonostante i sintomi, ha deciso di non farsi ricoverare. Ora è in terapia intensiva. Zaia chiede più restrizioni e Tso per chi non accetta l’isolamento.

Il nuovo focolaio veneto, scoppiato nella città di Vicenza, ha rimesso in discussione la lettura – apparsa già in un primo momento superficiale – che voleva il virus scomparso. Ma ciò che – a differenza di quanto accaduto a Mondragone – porta a galla questa vicenda è l’effettivo decadimento delle preoccupazioni in una fetta considerevole della popolazione italiana. Tutto nasce, infatti, come spiega HuffingtonPost, da una viaggio in Serbia fatto da un manager della Laserjet Srl di Poiana Maggiore. Lì si sarebbe infettato l’uomo che, da asintomatico, ha partecipato tornato in Italia ad una festa e ad un funerale. Qualche giorno dopo, il 28 giugno, si sono manifestati i primi disturbi respiratori, che hanno reso necessario effettuare il test, risultato positivo. Ma è qui, dopo la sfortuna, che entra in gioco il disprezzo per le regole. L’uomo non solo si è rifiutato di farsi ricoverare – evidentemente i sintomi erano già abbastanza seri – ma non ha rispettato l’isolamento, obbligatorio in questi casi, e che verte in un minimo di 14 giorni.

Ha continuato ad andare a lavoro, al bar, a fare la vita di sempre. Fino ad un peggioramento delle sue condizioni di salute che hanno reso necessario il trasporto presso l’Ospedale San Bartolo di Vicenza e, poche ore dopo, addirittura la rianimazione. Un atteggiamento che ha mandato su tutte le furie il Governatore del Veneto Luca Zaia, che ha promesso, da lunedì, un’ordinanza più restrittiva, chiedendo al Governo di prevedere il carcere, finanche il Tso, per chi, da positivo, si rifiuta di seguire le norme. Al momento il dirigente ha contagiato 5 persone (tre dipendenti vicentini dell’azienda, un veronese e una padovana). In 4 al momento sono senza sintomi, mentre una persona ha sintomi lievi, mentre sono oltre 90 le persone in quarantena per essere venute in contatto con il manager.

Come aggiunge Fanpage, sulla vicenda si è espresso anche Andrea Crisanti, Docente di Microbiologia all’Università di Padova, e autore del programma di screening e test a tappeto che portarono il Comune di Vo’Euganeo fuori dall’incubo Covid nonostante fosse stato, insieme a Codogno, uno dei primi focolai d’Europa. Intervistato da Radio Capital, Crisanti, che da settimane si scontra con illustri colleghi molto più scettici sul ritorno del virus in ondate potenti come quella primaverile appena conclusasi, ha lanciato una frecciata al Governatore Zaia: “Zaia si avvale in questo momento di due esperti uno che coordina tutti i laboratori e l’altro è un virologo. Entrambi hanno firmato la lettera di Zangrillo che dice che il virus non ci sta più, e ora lo riscopre?”. Il Professore ha ribadito che l’estate e il prossimo autunno saranno caratterizzati dal continuo nascere di piccoli focolai sul territorio. E, per restare piccoli e circoscritti sarà necessario, ogni volta, un intervento tempestivo e a tappeto.

Fonte: HuffingtonPost, Fanpage

