Gli sbarchi di migranti a Lampedusa non si sono mai fermati nemmeno durante la quarantena.

Tra ieri ed oggi, l’isola di Lampedusa è stata teatro di sei diversi sbarchi di migranti, condotti con altrettante imbarcazioni. Rainews riferisce che negli ultimi due giorni sono arrivate almeno 120 persone, partite dal nord Africa (Libia e Tunisia) ma che hanno cominciato il loro viaggio della speranza molto prima. Arrivano da Algeria, Tunisia ed Egitto ma anche da Sudan e Bangladesh gli ultimi immigrati giunti sull’isola bagnata dal Mediterraneo. Nonostante l’emergenza sanitaria ancora in corso, è molto difficile arginare un fenomeno che va avanti da anni, soprattutto per colpa della guerra civile in Libia che lascia agli scafisti ampio margine di manovra: la guardia costiera libica è troppo impegnata nel conflitto per riuscire a bloccare le navi, spesso a mala pena in grado di stare a galla, che partono dalla costa del paese dirtette non solo verso Lampedusa ma anche a Malta e in Grecia. Alle difficoltà legate all’accoglienza delle centinaia di persone bisognose di aiuto che arrivano con gli sbarchi, si aggiunge adesso il rischio che alcuni dei migranti possano risultare positivi al Coronavirus: per il momento – riferisce Il Giornale – soltanto un giovane arrivato dal Pakistan il 13 giugno è risultato positivo al tampone. Ma il rischio permane.

E mentre il governo e le ONG tentano di gestire l’emergenza umanitaria come possibile, c’è chi accoglie gli sbarchi di migranti come un’occasione per guadagnare in modo illecito: un’indagine iniziata nel 2018 ha portato alla scoperta di un vero e proprio business attorno all’accoglienza dei migranti messo in piedi da alcuni religiosi della Caritas di Bergamo. Il principale indiziato – riferisce Il Corriere della Sera – è il sacerdote don Claudio che, con la complicità del direttore dell’istituto di beneficenza Luca Bassis, modificava le carte da presentare alla prefettura per ottenere fondi teoricamente destinati ai migranti accolti dalla Caritas. Gonfiando le cifre degli affitti del locale, l’uomo di chiesa riusciva a intascare una parte del denaro: “Tanto non se ne accorge nessuno” le parole dell’indagato in una delle intercettazioni telefoniche: “Quei soldi li mettiamo via, quelli che voi cacciate per i migranti”. Secondo il segretario della Lega Matteo Salvini, questa è la goccia che fa trabboccare il vaso: “Il governo vuole cancellare il mio decreto sicurezza mentre a Bergamo viene scoperto l’ennesimo scandalo sull’accoglienza” – le sue dichiarazioni – “Adesso sbarcano anche migranti positivi al Covid-19. Chiudete i porti o sarà la fine”. Il governo è però intenzionato ad andare fino in fondo: “Il decreto sicurezza ha causato l’aumento di lavoratori irregolari: sono 30mila in più” ha detto il ministro dell’interno Luciana Lamorghese “Cambieranno tante cose”. Il deputato del PD Luca Rizzo Nervo non è del tutto d’accordo: “Bisogna cambiare radicalmente la visione dell’immigrazione, contaminata da anni di propaganda sulla pelle dei migranti”, le parole del politico: “L’impianto di accoglienza non funziona e non basta modificare un decreto: serve un nuovo piano”. Il Movimento 5 Stelle si trova in una posizione più complessa dato che era al governo quando Salvini propose il decreto sicurezza: il capo del movimento Vito Crimi non si sbilancia e si dice disposto ad accettare le modifiche del provvedimento solo se proposte dal Presidente della Repubblica. Nel frattempo, gli sbarchi dei migranti continuano e l’Unione Europea non sembra in grado di convincere ad un cambio di rotta le nazioni che rifiutano di partecipare al ricollocamento delle persone giunte a Lampedusa.

Fonte: Il Giornale, Il Corriere della Sera, Rainews

