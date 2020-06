Il rappresentante dell’Usb del mondo agricolo ha raggiunto insieme ad un gruppo di migranti Villa Pamphili, incatenandosi. Sono state presentate tre proposte al Governo Conte.

Stamane Aboubakar Soumahoro, sindacalista del Coordinamento Agricolo dell’Unione Sindacale di Base, ha raggiunto Villa Pamphili, dove si stanno tenendo gli Stati Generali dell’Economia, insieme ad un gruppo di migranti braccianti per protestare contro le politiche migratorie e del lavoro del Governo del Premier Giuseppe Conte. Come spiega Repubblica, Soumahoro ha iniziato uno sciopero della fame, incatenandosi alla recinzione che costeggia il parco di Roma, ed ha annunciato che il gruppo non lascerà la sua postazione sino a quando non sarà ricevuto. Il sindacalista ivoriano, ha annunciato di voler proporre tre grandi provvedimenti all’Esecutivo. Dopo le critiche alla maxi-sanatoria voluta dal Ministro delle Politiche Agricole Teresa Bellanova, Soumahoro torna all’attacco del Governo Conte. Questa volta le iniziative annunciate sono di più ampio spettro e non coinvolgono soltanto le politiche lavorative dell’universo agricolo ma anche le politiche migratorie e di accoglienza.

Come spiega HuffingtonPost, in primo luogo si richiede una riforma strutturale della filiera agricola, con l’adozione di una “patente del cibo etico”, attribuita alle aziende e alle cooperative del settore, con cui il consumatore può conoscere se il cibo che sta comprando sia “etico”, ovvero prodotto secondo il rispetto delle norme del lavoro. Ciò permetterebbe, ha spiegato il sindacalista Usb, anche di liberare gli agricoltori e i braccianti dal forza delle grandi multinazionali del settore, che favoriscono il caporalato. La seconda proposta è sulle politiche di inclusione. Spiega Soumahoro: “Regolarizzare tutti gli invisibili con un permesso di soggiorno di emergenza sanitaria convertibile per l’attività lavorativa. Cancellare i Decreti Sicurezza e concedere la cittadinanza ai bambini nati in Italia”. Si accusa dunque il Governo – o meglio il Partito Democratico – di aver mantenuto i Decreti Sicurezza voluti dall’allora Ministro dell’Interno Matteo Salvini. Gli annunci, del Capo del Viminale Luciana Lamorgese, delle modifiche ai Decreti si sono susseguiti nei mesi scorsi, senza però trovare attuazione a causa dell’ostruzionismo del Movimento 5 Stelle, che si opposto anche allo Ius Soli (altra parte della richiesta del gruppo). La terza proposta è la richiesta di un ampio programma per il reinserimento lavorativo dei tanti che hanno perso il posto di lavoro durante la pandemia da Covid, ed un piano per stabilizzazione delle posizioni occupazionali precarie. Ha concluso Soumahoro: “Noi rimarremo qui finchè non ci saranno risposte su queste proposte”.

Una delegazione di braccianti è arrivata a #VillaPamphili per far sentire ad una politica sorda il grido di dolore dei lavoratori della terra. Il Governo ascolti le sofferenze, i sogni e le speranze di tante donne e uomini. #nonsonoinvisibile pic.twitter.com/G39hf4fnl3 — Aboubakar Soumahoro (@aboubakar_soum) June 16, 2020

Mario Cassese

Fonte: Repubblica, HuffingtonPost

