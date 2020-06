Non si placa la bufera sulle parole di Pasquale Tridico, il Presidente dell’Ente previdenziale. A scendere in campo i dirigenti delle associazioni imprenditoriali che respingono al mittente le accuse.

Il polverone sollevato nella giornata di ieri dal Presidente dell’Inps Pasquale Tridico non accenna a diminuire. Tridico, in un’intervista, ha puntato il dito contro aziende che, stando a non meglio precisati calcoli del numero uno dell’Ente previdenziale, potrebbero tornare subito competitive e ripartire, ma preferiscono far sobbarcare allo Stato le proprie perdite scaricando gli stipendi dei lavoratori sulla cassa integrazione. Queste le parole del numero uno dell’Inps: “Stiamo sovvenzionando con la Cig anche aziende che potrebbero ripartire, magari al 50 per cento, e grazie agli aiuti di Stato preferiscono non farlo”. E ancora: “Non lo fanno per pigrizia, per opportunismo. Adesso basta scrivere Covid e noi paghiamo, senza controlli, senza burocrazia, senza sindacati”. Non si sono fatte attendere le risposte, a muso duro, del mondo imprenditoriale italiano che hanno accusato Tridico di voler alimentare un sentimento anti-imprenditoriale nel Paese.

Come spiega Il Sole 24 Ore, il Presidente di Confindustria, Carlo Bonomi ha definito “scioccanti” le dichiarazioni di Tridico e ha ricordato al Presidente dell’Inps che il sistema previdenziale ha retto poichè la cassa integrazione è stata anticipata dagli stessi imprenditori, in attesa che i fondi fossero sbloccati. Le parole di Tridico – ha concluso Bonomi – si allontanano dallo spirito di unità e collaborazione auspicato dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e inaspriscono un clima già avvelenato dalle tensioni sociali che si respirano nel Paese. Vito Grassi, Presidente del Consiglio delle Rappresentanze Regionali di Confindustria, bolla come assurde le accuse di Tridico: “Avalla ipotesi assurde: nessun imprenditore ha interesse a tenere chiusa la propria azienda. Il crollo dei fatturati potrà determinare chiusure e interventi sulla struttura dei costi aziendali. Non certo speculazioni sulla cig”.

Duro anche l’intervento di Vincenzo Marinese, Presidente di Confindustria Venezia e Rovigo: “Esternazioni fuori luogo. Se si desidera lo scontro pubblico-privato siamo sulla strada giusta. Bisogna essere consapevoli che quando le aziende scapperanno qualcuno dovrà assumersene la responsabilità”. Come aggiunge Il Giornale, il Presidente di Assolombarsa, Alessandro Spada, ha ricordato a Tridico i sacrifici fatti dalle imprese e ha ribadito che l’assenza di un piano strutturale di rilancio non permette una visione a lungo termine e di fiducia nelle imprese. Mentre il Presidente di Confindustria Umbria, Antonio Alunni, chiede a Tridico e al Governo se dietro le dichiarazione del numero uno dell’Inps ci fosse qualche messaggio per le imprese perché – a suo dire – non si capisce bene lo scopo di tali dichiarazioni.

Le parole di Tridico hanno inevitabilmente provocato uno scontro politico. Come spiega Il Fatto Quotidiano, il Movimento 5 Stelle – che volle Tridico sulla poltrona più alta dell’Inps nel 2019 – ha preso le difese del Presidente dell’Ente: “Sono attacchi ingenerosi perché la pandemia ha fatto emergere tante distorsioni del nostro sistema Paese”. La deputata di Italia Viva Maria Chiara Gadda, in un lungo post su Facebook, ha chiesto al Ministro del Lavoro Nunzia Catalfo la testa di Tridico e del Presidente dell’Anpal Arturo Parisi. Non è la prima volta che i renziani agitano le acque nella Maggioranza chiedendo le dimissioni di Tridico, sempre difeso a spada sguainata dai grillini. Ampie critiche anche dall’opposizione, con il Deputato della Lega, Paolo Grimoldi, che parla di dichiarazioni: “Paradossali”.

Fonti: Il Sole 24 Ore, Il Giornale, Il Fatto Quotidiano

