Riapertura Regioni, De Luca: “Il Governo ha subito pressioni”

Da mercoledì 3 giugno potremo dire ufficialmente addio ai moduli per le autocertificazioni e saranno nuovamente possibili gli spostamenti tra Regioni. Ma non tutti sono d’accordo.

Grande protagonista del periodo di lockdown italiano sono state le autocertificazioni. Dal 3 giugno, con grande entusiasmo dei cittadini, gran parte delle misure restrittive verranno meno. Farà eccezione l’utilizzo delle mascherine nei luoghi chiusi. In alcune Regioni – come la Lombardia – l’obbligò permarrà anche all’aperto. Dal 3 giugno – riporta il Giornale – potremo, dunque, finalmente dire addio alle autocertificazioni e verranno consentiti nuovamente gli spostamenti tra le Regioni e verso l’estero. A riaprire saranno anche gli aeroporti, permettondo un rientro a casa di concittadini rimasti nell’area Schengen e in Gran Bretagna. Per i Paesi extra Schengen il discorso rimane purtroppo ancora complicato. Esclusi coloro che sono obbligati a circolare per motivi di lavoro o salute, gli spostamenti saranno possibili non prima del 16 giugno. Alcune regole resteranno invariate al fine di evitare un ritorno alle origini con un picco di contagi e un nuovo stato di emergenza da affrontare. Oltre al già menzionato obbligo di indossare la mascherina, permane il divieto di assembramenti e l’obbligo a rispettare il distanziamento di almeno 1 metro.

Regioni divise sulle riaperture dei confini Gli allentamenti delle misure, e, in particolare, la riapertura dei confini regionali, hanno suscitato reazioni diverse. Tra i più favorevoli a una riapertura a 360 gradi del Paese si è distinto il Governatore della Liguria Giovanni Toti che ha sottolineato anche la necessità economca di riaprire tutto il Paese, Lombardia inclusa. Favorevoli anche – riporta il Messaggero – i governatori dell’Emilia Romagna – Stefano Bonaccini – della Calabria – Jole Santelli che ha anche proposto una cena con i governatori del Nord – e del Veneto – Luca Zaia. Decisamente più critici, invece, sono stati il presidente della Sardegna Christian Solinas, il governatore campano, Vincenzo De Luca, e il Dem Enrico Rossi, presidente della Toscana. In particolare De Luca avrebbe voluto che venissero posti ancora limiti alla mobilità dei lombardi in quanto provenienti da una Regione dove il numero dei casi appare ancora alto. Addirittura – riferisce la Repubblica – ha ipotizzato che il Governo possa aver ricevuto pressioni: “Davvero non si comprende quali siano le ragioni che possono portare ad una riapertura generalizzata. La decisione sembra essere presa non sulla base di criteri oggettivi ma sotto la spinta di pressioni di varia natura”. Il governatore campano ha informato che verranno effettuati ulteriori controlli e test rapidi, oltre a quelli già in vigore, al fine di evitare la nascita di nuovi eventuali focolai nella Regione da lui amministrata. Ha puntualizzato che, se fosse la sua Regione a trovarsi in una situazione ancora potenzialmente rischiosa, lui agirebbe in modo completamente diverso : “Se la mia Regione avesse ancora oggi un livello di contagio elevato, non esiterei a chiedere io, per un dovere di responsabilità nazionale, una limitazione della mobilità per i miei concittadini”.

Simona Contaldi

Fonte: Il Messaggero, Repubblica, Il Giornale

